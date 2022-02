Breda wil geen carnavalstoerisme: ‘Vier carnaval in je eigen omgeving’

BREDA - Er zijn flinke versoepelingen op komst, en dat is goed nieuws voor carnavalsvierders. Waarschijnlijk wordt vanavond bekend gemaakt dat feesten zonder afstand te houden en zonder vaste eindtijd weer toegestaan is met carnaval. Maar als het aan de gemeente Breda ligt, wordt dat in de binnenstad echt een Bredaas feestje. “We doen de dringende oproep om carnavalstoerisme uit te stellen.”

Lange tijd leek het erop dat carnaval voor het tweede jaar op rij in het water zou vallen. Maar door flinke versoepelingen zal er waarschijnlijk tóch flink gefeest kunnen worden. Bronnen rond het kabinet melden namelijk dat vanavond bekend wordt gemaakt dat feesten zonder afstand te houden weer wordt toegestaan. Ook zou volgende week de verplichte eindtijd vervallen.

Veel cafés grijpen dan ook hun kans en willen tijdens carnaval weer ouderwets ‘los’ gaan. Daar is vanuit de gemeente Breda begrip voor. Maar de gemeente doet wel de dringende oproep om het carnavalsfeest lokaal te houden. “We begrijpen de behoefte van velen om juist nu ‘helemaal los’ te gaan, maar juist nu – met corona nog op de loer - is het even noodzakelijk om voorzichtig aan te doen. De regiogemeenten overleggen we regelmatig en intensief met elkaar, met de carnavalsorganisaties en met de horeca over wat mag, kan en raadzaam is. Die overleggen verlopen in een goede verstandhouding en er is eensgezindheid over lijn om het nu vooral nog lokaal te houden. Als je carnaval wil vieren, doe dit vooral in je eigen omgeving, dicht bij huis.”

Dat betekent dus dat Breda liever geen feestvierders uit andere plekken uit Brabant of van boven de rivieren verwelkomt deze carnaval. “Het is een vriendelijke doch dringende oproep in om ‘carnavalstoerisme’ nog maar even uit te stellen.”