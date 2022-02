Forse versoepelingen vlak voor carnaval: ‘Het land gaat weer open’

BREDA - Minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, heeft goed nieuws voor Nederland. De coronamaatregelen worden flink versoepeld en het land gaat weer open, stelde hij tijdens de persconferentie van dinsdagavond. Dat gebeurt in drie stappen met als hoogtepunt vrijdag 25 februari. Dan worden bijna alle maatregelen losgelaten.

“In de afgelopen twee jaar draaide alles om de bescherming tegen het virus en de toegankelijkheid van de zorg. Dat kon niet anders. Veel mensen werden ziek, anderen overleden. Het is daarmee een heel zware tijd geweest voor zieken, nabestaanden en mensen in de zorg. Maar ook voor alle andere Nederlanders: jongeren, cultuurmakers, ondernemers. Corona zorgde voor een schaduw op ons leven”, stelde Kuipers. Maar, inmiddels wegen er ook andere belangen mee. “We kunnen niet zonder zorg, maar we kunnen ook niet zonder sport en we kunnen ook niet zonder onze ondernemers. Alles gaat dus weer open. Niet in één keer, wel in stappen. In grote stappen en we zetten ze snel achter elkaar.”

Versoepeling

Per direct komen er twee regels te vervallen. Je mag vanaf nu weer zoveel mensen thuis uitnodigen als je zelf wil. Daarnaast veranderd het thuiswerkadvies naar: ‘Werk thuis, maar als je naar kantoor gaat. Doe dat dan maximaal voor de helft van de tijd.”

De volgende stap die genomen wordt, is op vrijdag 18 februari. Vanaf dat moment mogen alle uitgaansgelegenheden weer open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs is dan nog wel nodig. Voor locaties waar maximaal 500 bezoekers komen, geldt dat het mondkapje af mag, je hoeft geen vaste zitplaats meer te hebben en je hoeft ook geen 1,5 meter afstand meer te houden. Locaties waar meer dan 500 bezoekers komen, moeten nog wel met een vaste zitplaats werken en als je rondloopt moet je een mondkapje op. De klassen en collegezalen mogen vanaf vrijdag 18 februari ook weer vol. Daarnaast veranderen vanaf dat moment de regels rondom isolatie. Ben je besmet? Dan mag je na vijf dagen (in plaats van zeven) uit isolatie, mits je 24 uur zonder klachten zit.

Grote stappen

De derde en grootste stap wordt op vrijdag 25 februari genomen. “We gaan dan terug naar de normale sluitingstijden zoals die waren voor de coronacrisis”, stelt Ernst Kuipers. Daarnaast hoef je vanaf vrijdag 25 februari geen 1,5 meter afstand meer te houden en de mondkapjesplicht geldt alleen nog in het openbaar vervoer en op de luchthavens. “Een mondkapje dragen en afstand houden blijft wel verstandig. Het is geen maatregelen, maar wel een dringend advies.” Want, stelt Kuipers, ‘we mogen optimistisch zijn, maar we moeten ook realistisch zijn. Het virus is niet weg.”

Testen voor toegang

Een andere versoepeling die vanaf vrijdag 25 februari ingaat, is dat je geen coronatoegangsbewijs meer hoeft te laten zien bij ruimtes waar minder dan 500 mensen zijn. “Op locaties waar meer dan 500 mensen zijn, zonder vaste zitplaats, is de kans op een uitbraak enorm groot. Daarom gaan we hier voorlopig werken met Testen voor Toegang. Iedereen, gevaccineerd of niet, moet dus een negatieve testuitslag laten zien om binnen te komen.”

Vervolg

Het zijn grote stappen, maar volgens de minister van Volksgezondheid kunnen deze stappen nu gemaakt worden. “Op 15 maar volgt er een nieuw weegmoment. Het virus is niet weg, dus mijn oproep is dan ook: vier vooral carnaval, maar mijdt grote menigtes. Ga het niet opzoeken.” Daarnaast deed Kuipers een oproep aan alle Nederlanders om vooral ook rekening te houden met mensen in risicogroepen. “Voor hen is dit een hele spannende tijd.”