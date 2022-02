Bredase cafés staan te springen om als vanouds carnaval te vieren

BREDA - Het had voor de Bredase cafés niet beter uit kunnen komen: Vanaf de vrijdag van carnaval vervallen bijna alle coronaregels. En dat betekent dat er als vanouds carnaval kan worden gevierd. Zonder afstand, eindtijd of coronapas.

Een maand geleden durfden de Bredase cafés er eigenlijk nog niet van te dromen: Een ‘normaal’ carnaval 2022. Maar dankzij de grote versoepelingen die dinsdagavond werden aangekondigd, staan alle seinen op groen voor de Bredase cafés.

Een maand geleden presenteerden zeven Bredase cafés, waaronder Holy Moly en Walkabout, nog het plan ‘Zitten Nondeju’. Bredanaars konden kaarten kopen om met hun vrienden tijdens carnaval zittend te komen feesten in de cafés. Maar door dat zittend feestje kan een streep. Want ‘Zitten Nondeju’ kan weer gewoon ‘Springen Nondeju’ worden deze carnaval.

Cafés zijn al druk bezig met de voorbereidingen, en delen op sociale media massaal de programma’s. Dat kan dit weekend al starten met feesten tot 01.00 uur. Zo heeft feestcafé de Kapitein dit weekend al Marco Kraats en Tim Schalkx op het podium staan. Vanaf volgende week verdwijnt de eindtijd helemaal. Bij veel cafés start carnaval op donderdag. Zo heeft de Kapitein donderdag een precarnavalsfeest. Bruxelles laat carnaval ook op donderdag al starten. “We starten al op donderdag 24 februari en gaan door tot en met dinsdag 1 maart! Dinsdag sluiten we af met de ALAAAFTERPARTY binnen in Bruxelles met verschillende artiesten.” Café Corenmaet wordt tijdens carnaval weer omgetoverd tot café Tante Cor, en ook de Vrachtwagen gaat weer ‘carnavallen als nooit teveure’, zoals ze het zelf noemen.

Programma

Vanwege de versoepelingen kunnen cafés als vanouds carnaval vieren. Maar voor de organisaties en stichtingen in alle dorpen en wijken gelden nog steeds veel alternatieve programma’s. Zo is het voor veel stichtingen niet mogelijk om in anderhalve week alle organisatie rond te krijgen voor grote evenementen zoals buitencarnaval, en gaan ook optochten niet door.