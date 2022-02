Versoepelingen zorgen voor blijdschap en drukte bij de Bredase Fop-Sjop: ‘Geweldig!’

BREDA - Carnaval gaat door. En dat is goed nieuws voor Toon van Beurden van de Fop-Sjop aan de Boschsstraat. Hij zag de drukte in zijn zaak afgelopen dagen al flink toenemen. “Ik ben echt heel blij dat carnaval door kan gaan. Maar het neemt niet weg dat deze versoepelingen ook uitdagingen met zich meebrengen voor onze winkel. Zo hebben we bijvoorbeeld echt extra personeel nodig, en dat is lastig.”

De blijdschap bij Toon van Beurden van de Bredase FopSjop is groot. De nieuwe versoepelingen zijn immers goed nieuws voor zijn feestwinkel. “Carnaval is voor onze feestwinkel een heel belangrijk moment. Het brengt gewoon geld in het laatje.”

Drukte

Afgelopen dagen zag Toon de drukte in zijn winkel al toenemen. “Mensen lazen natuurlijk dat er grote versoepelingen aan zaten te komen. Toen dat uitlekte, merkte we al wel dat het drukker werd in de winkel. Mensen willen deze carnaval natuurlijk toch weer graag iets nieuws aantrekken.” Qua assortiment is dat wel een uitdaging voor de eigenaar. Zijn inkopen moest hij namelijk al in de zomer doen. “Ik heb minder ingekocht dan ik normaal zou doen voor carnaval. Ik kon natuurlijk niet het risico nemen dat ik met heel de voorraad bleef zitten. Gelukkig bestaan we al heel lang en hebben we goede contacten met onze leveranciers, dus we zijn er klaar voor dat Bredanaars gewoon weer bij ons komen winkelen voor hun carnavalsoutfit.”

Uitdaging

De grootste uitdaging voor de feestwinkel is het personeel. Normaal gesproken komen er veel extra mensen helpen in de carnavalsperiode. “Maar deze keer is dat lastiger. Mensen zagen niet aankomen dat carnaval door zou gaan, en zijn bijvoorbeeld op vakantie. Daar kan ik me wel zorgen over maken. Want zonder genoeg personeel kunnen we de drukte straks niet aan.” Toon overweegt het zelfs om een beveiliger bij te deur te zetten, om tijdens de drukke periode het aantal klanten te kunnen reguleren.

“In het meest extreme geval is dat nodig. Maar ik hoop het niet, hoor. We hebben onze oproep voor personeel gedeeld op sociale media, en daar wordt het goed gelezen. Dus ik hoop dat we gewoon nog wat extra handjes vinden!”