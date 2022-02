50Plus: ‘Pak overlast van drugsgebruikers en lachgas in Effen aan’

EFFEN - Opnieuw zijn er heel verontrustende berichten geweest op de preventie App Effen en omstreken. Dit keer over afgelopen zaterdag. De plaatselijke 50PLUS-fractie vindt dat de gemeente in actie moet komen.

Opnieuw zijn er heel verontrustende berichten geweest op de preventie App Effen en omstreken. Hieriin is bijvoorbeeld een bericht te lezen als: “Recht bij ons voor de deur staan twee dealers in lachgas cilinders over te laden. En gewoon te zwaaien als je voor het raam staat.” En een bericht als: “Maar klanten staan ook te gebruiken op het kerkplein. Keiharde muziek en dan onder invloed als gekken wegrijden”.

Daarnaast valt er te lezen dat Het Kerkplein een soort vrijplaats zou zijn voor vele dingen die het daglicht niet verdragen.

Politie en buurt



Naar aanleiding van de berichten in de app worden er meldingen gedaan bij de politie die de bewuste avond om 22:48 uur arriveerde. Een lijst met data en kentekens zijn voorgelegd aan de wijkagent door iemand van buurtpreventie.

De andere dag komt nog een melding. “Er lag vandaag zelfs een kachel tussen de bomen achter het kerkplein. En inderdaad spelen onze kinderen daar. Wie weet wat ze daar verder aan treffen.” De buurt gaat nu zelf een schoonmaak actie houden vanwege mogelijk gevaar (injectienaalden drugsafval) voor kinderen van school en de buurt die daar overdag veel spelen.

Politiek

De Effense gemeenschap voelt zich niet veilig en vraagt zich af hoe dit op te lossen is. Vanwege de berichten in de preventie App leven er bij 50PLUS meerdere vragen. Zo wilde fractie weten of het college bekend is met de intimiderende overlast op het kerkplein van Effen. Ook vraagt de partij zich af of college bereid is om in overleg met de betrokken bewoners aan de overlast een einde te maken op zeer korte termijn.