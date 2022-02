Buitenbad Wolfslaar gaat niet eerder open: Kosten zijn te hoog en animo te laag

BREDA - In 2021 ging buitenbad Wolfslaar eerder open dan tijdens reguliere seizoenen. En dat beviel bij veel zwemliefhebbers goed. Maar de vervroegde opening krijgt geen vervolg. Reden daarvoor zijn de hoge kosten voor de verwarming van het bad en de afname van de animo om gebruik te maken van het buitenbad.

Allereerst is de animo niet hoog genoeg, laat het college na gesprekken met Optisport weten. Vorig jaar waren binnenbaden gesloten. Dat is nu niet het geval. Zwemmers en verenigingen zijn dus niet afhankelijk van het buitenbad.

Daarnaast zijn de kosten voor het verwarmen van het bad dit jaar enorm hoog door de hoge gasprijs. De kosten die gemaakt worden om het bad te verwarmen, zullen door de verminderde animo niet kunnen worden terugverdiend.

D66 heeft het college nog vervolgvragen gesteld over het zwembad. Zo wil de partij weten of het mogelijk is om het zwembad te verduurzamen. Dan zou het bad minder afhankelijk zijn van de gasprijs.