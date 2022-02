Veiligheidsregio en KHN: ‘Carnaval wordt een kleiner feestje, primair in de horeca’

BREDA - De veiligheidsregio, KHN en de Brabantse Carnavalsfederatie hebben de handen ineen geslagen voor een bericht aan alle Brabanders. Zij roepen hen op om carnaval kleiner en lokaal te vieren. “Dat is anders dan dat we gewend zijn. Want in Brabant zijn we bourgondisch en gastvrij en verwelkomen we met liefde iedereen die kennis wil maken met onze rijke tradities.”

Carnaval zal dit jaar niet worden zoals we gewend zijn. Want zonder grote evenementen en optochten is carnaval niet helemaal compleet. Maar dat het wel een vanouds gezellig feestje zal worden, dat lijkt vast te staan. En als het aan de Veiligheidsregios, KHN en Carnavalsfederatie ligt wordt dat een feestje met Brabanders onder elkaar.

“Dat is anders dan dat we gewend zijn”, schrijven zij in een brief aan alle Brabanders. “Want in Brabant zijn we bourgondisch en gastvrij en verwelkomen we met liefde iedereen die kennis wil maken met onze rijke tradities. Hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar de poorten weer wijd openzetten voor een ieder die wil weten hoe wij beneden de rivieren carnaval vieren”, valt in de brief te lezen. “Carnaval dit jaar wordt dus een kleiner feestje, primair in de horeca. Laten wij er met elkaar op een goede manier van gaan genieten. Er kan weer meer maar we moeten ons wel blijven bedenken dat dat alleen maar kan, als we ons houden aan de regels die er zijn.”

Carnaval 2022 zal dus niet zijn zoals alle andere edities. “Maar na bijna 2 jaar van soberheid en afstand, zal het feestje, hoe klein ook, misschien wel des te intenser zijn.”