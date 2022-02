Mezz brengt capaciteit van de Jupiler Zaal terug naar 499 bezoekers

BREDA - De versoepelingen zijn goed nieuws voor de Mezz. Het poppodium kan eindelijk weer volop live-muziek gaan brengen. Maar als er meer dan 500 mensen in een zaal staan, is testen voor toegang wel verplicht. Daarom heeft de Mezz de maximale capaciteit van de Jupiler zaal verlaagd naar 499 bezoekers.

Met de versoepelingen van het kabinet kan MEZZ Breda haar deuren steeds weer verder openen. “Vanaf 18 februari staat MEZZ weer in het teken van samen genieten van livemuziek en ruimte is voor zingen, dansen, headbangen of wat jij wilt”, laat Mezz enthousiast weten.

De afgelopen maanden heeft MEZZ in allerlei verschillende coronaproof-opstellingen concerten aangeboden. Zo betraden Lucas Hamming, Benjamin Herman en Niels Geusebroek recent nog het podium. Tijdens deze shows in een 1,5m setting zaten alle bezoekers op afstand in de zaal. Dat is nu verleden tijd. Vanaf dit weekend gaan de stoelen aan de kant en staat MEZZ weer in het teken van livemuziek ‘zoals het hoort’, zoals ze het zelf noemen.

Vanaf dit weekend is de kleine zaal van MEZZ weer in gebruik. Voor je bezoek aan MEZZ is een coronatoegangsbewijs nog verplicht. Na toegang vervallen de coronamaatregelen zoals een vaste zitplaats, 1,5m afstand en het dragen van een mondkapje. MEZZ sluit uiterlijk om 01:00 uur. Vanaf 25 februari zijn beide zalen van MEZZ weer in gebruik. De maximale capaciteit van de Jupiler Zaal wordt teruggebracht naar 499 bezoekers. Het coronatoegangsbewijs en verdere coronamaatregelen komen daardoor te vervallen. Normaal gesproken kunnen er 600 bezoeker staand in de zaal terecht.

Programma

Mezz heeft een vol programma gepland. Vrijdag 18 februari start dat met Monomyth, 20 februari spelen Life on Stage en Jarrod Dickenson en op 26 februari staat het 076Bal op het programma. De optredens komende maand van Karsu, JW Roy en MEAU zijn al uitverkocht.