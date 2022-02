538 Koningsdag krijgt zeven editie in Breda: ‘Het wordt één groot feest!’

BREDA - Na twee jaar keert Radio 538 terug naar Breda voor een live editie van ‘538 Koningsdag’. Op woensdag 27 april komen de dj’s, artiesten en luisteraars op het Chasséveld samen om traditiegetrouw de verjaardag van de koning te vieren.

Het wordt de zesentwintigste keer dat het radiostation een fysiek Oranje-event organiseert. Luisteraars kunnen zich vanaf vandaag pre-registreren voor tickets. “Koningsdag is dé dag waarop heel Nederland zich verbonden voelt met elkaar en 538 al sinds jaar en dag samenkomt met artiesten en luisteraars om dit te vieren”, stelt Coco Hermans, radio director 538. “Na twee coronajaren kijken we er ontzettend naar uit om weer fysiek samen te komen met onze luisteraars en artiesten. Waar anders dan in dé Oranjestad van Nederland, Breda, waar we er voor het zevende jaar één groot feest van gaan maken!”

Pre-registreren voor tickets is al mogelijk. Wie dat doet, krijgt maandag 21 februari om 10:00 uur als eerste toegang tot de kaartverkoop van 538 Koningsdag. De reguliere kaartverkoop start op dinsdag 22 februari om 09:40 uur.

Koningsdag

Vorig jaar was er veel ophef over het oranje-evenement van 538. Toen zou in plaats van 538 Koningsdag, 538 Oranjedag worden gevierd. In het weekend voor Koningsdag zouden 10.000 mensen dan mogen feesten op het Chasséveld als een fieldlab. Daar kwam zoveel kritiek op dat het grote evenement uiteindelijk geen vergunning kreeg vanuit de gemeente Breda.

Festivals

