Inzamelingsactie gaat door: Een heel basketbalveld ter ere van doodgestoken Megan

BREDA - Het voormalige basketbalteam van de vermoorde Megan startte begin deze week een inzamelingsactie om geld om te halen voor een basket in de wijk. Dat geld werd binnen een dag opgehaald. Dankzij medewerking van de gemeente Breda gaat de actie nu door. Er komt niet één basket, maar een heel basketbalveld.

In de wijk Boeimeer staat sinds de zomer van 2021 een bankje dat herdenkt aan Megan. Megan werd in 2019 op 15-jarige leeftijd in haar eigen huis neergestoken door een klasgenoot. De overleefde de tientallen messteken niet.

Dankzij de plaatsing van het bankje ontstond er een herdenkingsplek voor Megan in de wijk. Maar haar oude basketbalteam wil daar graag iets aan toevoegen. Megan was namelijk gek op basketbal, en in heel de wijk is geen basket te vinden. Het team kreeg goedkeuring voor de plaatsing van een basket van de gemeente, maar moest wel zelfs 4200 euro ophalen. Dat lukte het team binnen een dag.

De inzamelingsactie krijgt nu een vervolg. “Wij hebben net het onwijs mooie nieuws gekregen dat de gemeente instemt om een compleet basketbalveld aan te leggen met twee baskets in plaats van één bij de herdenkingsplek van Megan. Zo kunnen nog meer mensen basketballen”, laat het team weten. “Hiervoor moeten wij nogmaals €4.200 ophalen, best een opgave maar wij als team hebben besloten hier met z’n allen onze schouders onder te zetten en ervoor te gaan.”

Wie wil doneren, kan dat doen via een tikkie: https://tikkie.me/pay/Mint-HBV/vZ5HyJqeTWPUsTHbEA2oiW