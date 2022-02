Na dertig jaar gooit wijkraad Stadshart/ Valkenberg de handdoek in de ring

BREDA - Wijkraad Stadshart/Valkenberg stopt na 30 jaar. De reden is een gebrek aan vrijwilligers om de wijkraad draaiende te houden. Maar ook de positie van de wijkraad speelt mee in het besluit. De wijkraad geeft aan niet genoeg gehoor te krijgen bij het stadsbestuur.

In een speciale vergadering heeft de Wijkraad Stadshart/Valkenberg met pijn in het hart na een bestaan van ruim 30 jaar besloten te stoppen met haar activiteiten. Na het vertrek van de voorzitter en secretaris is de wijkraad er niet in geslaagd de bezetting weer volwaardig te krijgen.

Daarbij vinden de bevindingen van de wijkraad niet genoeg gehoor bij het stadsbestuur, laat de wijkraad in een statement weten. “In de onlangs aangenomen motie over Dorps- en wijkraden treffen we te weinig aanknopingspunten aan om door te gaan. De hamvraag ‘voor wie is de binnenstad eigenlijk’, wordt niet beantwoord, daardoor blijft er naar onze mening te weinig voor de vele bewoners over. Belangrijke stukken zoals Detailhandelsbeleid (waarin geen woord gewijd aan de behoeften die bewoners van de binnenstad kunnen hebben) en van het nieuwe Horecabeleid waarin ook geen woord wordt gewijd aan de invloed die de overvloedige aanwezigheid van de horeca heeft op het leefklimaat voor bewoners.”

De wijkraad geeft aan altijd wel ergens een luisterend oor te vinden bij de gemeente, maar hun bevindingen amper terug te zien in concrete besluiten of acties. “Aan wie dat ligt, laten we in het midden. Ons ontbreekt de energie en menskracht om hiermee door te gaan.”