Stormschade in Breda: Dak van appartementengebouw stort deels naar beneden

BREDA - Storm Dudley is in de nacht van woensdag op donderdag over Breda getrokken. De storm zorgde voor flinke schade in de Ceresstraat. Daar kwam een deel van een dak naar beneden.

Bewoners van een appartementencomplex aan de Ceresstraat zijn opgeschrikt door flinke stormschade. Een deel van het dak van het appartementencomplex is naar beneden gekomen. De omgeving is momenteel afgezet met rood-wit lint. Er is niemand gewond geraakt.

Storm

Afgelopen nacht trok storm Dudley langs Nederland en vandaag hebben we ook nog een tijd met veel wind van Dudley te maken. Na een korte adempauze vanavond en vannacht is morgen de beurt aan Eunice. Deze storm kan nog een stuk heftiger uitpakken, stelt Weeronline. Er wordt grote impact verwacht door hinder voor het verkeer en stormschade.

Eunice trekt in de middag en avond van Engeland over de Noordzee richting Denemarken en komt met kern waarschijnlijk een stuk dichter langs ons land dan Dudley. Daarnaast kan ze ook een stuk krachtiger worden dan Dudley. Dit maakt dat de wind bijzonder sterk kan uithalen.