De Grote Kerk vult zich dit weekend met honderden kunstwerken

BREDA - Op 12 en 13 maart kan iedereen zijn hart ophalen aan honderden kunstwerken in de Grote Kerk van Breda. Voor het zesde jaar op rij vormt de kerk het imposante decor waar ruim 65 kunstenaars trots hun kunst exposeren.

Jaarlijks vinden ruim 2.000 kunstliefhebbers hun weg naar de kunstbeurs BrabantFair. Daar is elke keer weer nieuwe kunst te zien én - voor wie wil - te koop.

Tijdens de kunstbeurs exposeren 65 kunstenaars uit heel Nederland (en deels uit België) een selectie van hun kunst. Er zijn, naast werken van onder meer keramiek, brons en hout ook schilderijen in olie- en acrylverf, foto’s en sieraden te zien en te koop. “Voor elke bezoeker is er kunst die zal aanspreken”, laat de organisatie weten. “Bezoekers maken kennis met de kunstenaars zelf, die graag meer vertellen over de werken die de bezoekers boeien.”

Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen

De organisatie heeft als een van haar doelstellingen ‘Het leggen van contacten tussen (beeldend) kunstenaars en kunstliefhebbers, -kopers en -verzamelaars.’ Mede om die reden is er voor gekozen om de toegangsprijs voor de beurs laag te houden en samen te werken met diverse partners, die gratis toegangskaarten kunnen aanbieden aan hun relaties. “Je hoeft geen verstand van kunst te hebben om te weten of je iets mooi vindt of niet. Ook als je nog niet eerder een kunstbeurs bezocht, omdat je denkt dat je je daar niet thuis voelt, is de Brabant Art Fair dé beurs om kennis te maken met kunst en kunstenaars op een informele, gezellige manier. Kunst is van en voor iedereen en dat willen we iedereen graag laten beleven” aldus de organisatie van de Brabant Art Fair.