Bredase studenten bouwen mee aan hét supersnelle transportmiddel van de toekomst

De Bredase studenten Raven van Ewijk en Hubert Visser, uit Breda, studeren aan de TU Delft. Daar werken zij samen met nog 36 andere studenten voor een jaar lang aan het ontwerpen en bouwen van een prototype van het hyperloop systeem. Met dit systeem moet het mogelijk worden om in een halfuur van Amsterdam naar Parijs te reizen. Dit met snelheden tot wel 1000 kilometer per uur en ook nog zonder directe uitstoot van schadelijke stoffen.

Hiermee doet het team in de zomer mee aan de wedstrijd genaamd de European Hyperloop Week. Vorige zomer was de wedstrijd in Valencia, dit jaar zal deze gehouden worden in ons thuisland en gaat het team uiteraard voor de winst.

Hyperloop

De hyperloop is een revolutionair nieuw transportmiddel dat de snelheid van een vliegtuig combineert met het gemak en energieconsumptie van een trein, voor een klein deel van de energie dat een vliegtuig kost. Niet alleen een heel gaaf project dus, maar de hyperloop moet ook bij gaan dragen aan het verkleinen van de CO2 voetafdruk van de transportindustrie. Deze zorgt voor ruim 31% van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen.

In 2030 moet de hyperloop een groot deel van het vrachtverkeer gaan vervangen. Rond 2040 kan een groot deel van de korte afstandsvluchten vervangen worden door de hyperloop.

Het hyperloop systeem werkt met zogenoemde ‘pods’. Dit zijn wagentjes ongeveer zo groot als treincoupés, waar rond de 50 mensen in passen. Deze pods reizen door een vacuüm gezogen buis waardoor er geen luchtweerstand is. Door deze buis ligt een spoor met daarin magneten, waardoor de pods over het spoor kunnen zweven. Hierdoor is er geen contact tussen het spoor en de pod, waardoor ook rolweerstand geëlimineerd wordt.

Zo kunnen er snelheden tot wel 1000 kilometer per uur bereikt worden. De pod wordt daarnaast ook voortgestuwd door middel van magneten. Dit systeem werkt volledig elektrisch, waardoor het een stuk minder schadelijk is voor het milieu dan bij het gebruik van fossiele brandstoffen.

Design reveal

Ieder jaar ontwerpt en bouwt een nieuw team een prototype op schaal waarmee ze aan de wedstrijd meedoen. Deze vindt plaats in de zomer. Het ontwerp van het huidige team wordt bekend gemaakt aan de buitenwereld tijdens de ‘Design Reveal’ op 23 februari. Dit is het eerste grote evenement waar het huidige team, Delft Hyperloop VI, naartoe leeft. Tijdens dit evenement wordt het ontwerp van dit jaar gepresenteerd. Tot deze tijd blijft alles nog tot in detail geheim.

Er zullen bij de Design Reveal niet alleen vrienden en familie aanwezig zijn, maar ook de partners die het project mogelijk maken, ambassadeurs, politici en professoren. Voor het hele team is dit een moment van trots en een mijlpaal binnen het jaar.

Dit jaar is dit helemaal bijzonder, omdat er in plaats van een rijdend een hangend prototype wordt ontworpen en bovendien gaat de pod van Delft Hyperloop ook zweven. Als dit lukt voor de zomer, zullen ze hiermee het eerste studententeam zijn dat dit realiseert.