Huurders en woningcorporaties bouwen mee aan een Stad in een Park

BREDA - Sinds 2020 werken huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente Breda nauw samen om wateroverlast tegen te gaan, hittestress in woningen te verminderen en te werken aan een fijne en gezonde, groene leefomgeving. Dit heeft geleid tot het boekje ‘CoOlbox’, waar verschillende klimaatadaptatie- en natuur inclusieve activiteiten in staan.

Huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente Breda sloegen in 2020 de handen ineen om wateroverlast tegen te gaan, hittestress in woningen te verminderen en te werken aan een fijne en gezonde, groene leefomgeving. Sindsdien is er al veel gebeurd op dit gebied. Zo kunnen huurders subsidie voor bijvoorbeeld een regenton of groen dak aanvragen, werken specialisten van de gemeente mee in projectgroepen van de corporaties bij renovaties en zijn er perenboompjes aan bewoners uitgedeeld. De kennis die tot nu toe opgebouwd is en die als doel heeft om gedeeld te worden, heeft geleid tot het boekje ‘CoOlbox’, waar verschillende klimaatadaptatie- en natuur inclusieve activiteiten voor nieuwbouw, renovatie en de dagelijkse praktijk in staan.

Onlangs overhandigden Wim Leerves, voorzitter Gezamenlijke Huurderskoepels, Jessie Bekkers, directeur-bestuurder woningcorporatie Laurentius en wethouder Tim van het Hof het boekje uit aan de stuurgroep Alliantieafspraken. “Ik ben blij om te zien dat de werkgroep mooie concrete groene stappen heeft weergegeven in een klein overzichtelijk boek met veel foto’s”, legt Jessie Bekkers uit. “Het boekje laat zien dat er achter de schermen heel veel gebeurt en dat we ook de komende jaren samen nog veel meer kunnen bereiken.” Voorzitter Wim Leerves ziet dat er nog forse opgaven liggen om het woongenot in appartementen in de zomer te vergroten en/of te behouden. “Het is goed om te zien dat er bijvoorbeeld in de Valkenstraat gezamenlijke onderzoeken van corporaties en de gemeente lopen om met groen op daken en in omliggende openbare ruimte hittestress aan te pakken.”

Wethouder Tim van het Hof prijst de samenwerking. “Samen met corporaties en huurders kunnen we echt meters maken om onze stad groener te maken. Groen is een vast onderdeel van elk bouwproject en elke renovatie. Dat geldt niet alleen voor corporaties maar ook voor projectontwikkelaars en bouwers. Zo wordt onze stad langzamerhand een groen park. Het boekje CoOlbox is een inspiratie om stevig door te gaan op deze weg.” De CoOLbox is in eerste instantie gemaakt voor de samenwerkingspartners: de medewerkers van corporaties, de gemeente en de huurdersvertegenwoordigers, maar het boekje is voor iedereen te bestellen via waterloket@breda.nl.