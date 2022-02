Breda zet zich schrap voor Eunice: ‘Mogelijk zwaarste storm van deze eeuw’

BREDA - Storm Eunice trekt vanmiddag en vanavond over Nederland. Het wordt de zwaarste storm in jaren. “Misschien wordt ze zelfs de hevigste storm van deze eeuw tot dusver”, stelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. Vanmiddag vanaf 14.00 uur geldt code oranje vanwege de zware windstoten.

Na storm Dudley bereikt vandaag storm Eunice Nederland. Waar de overlast door Dudley nog beperkt bleef, lijkt Eunice voor meer problemen te gaan zorgen. Het KNMI kondigt daarom vanaf 14.00 uur code oranje af. “Vanaf vanmiddag gaat het hard waaien. Dan worden boven land zeer zware windstoten verwacht van 100-120 km/uur. Hierdoor kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen”, aldus het KNMI.

De NS heeft vanwege de storm forse maatregelen genomen. Na 14.00 uur zullen er vandaag geen treinen meer rijden. Dat geldt zowel voor de binnenlandse als de internationale treinen. “Toch kan de storm ook voor 14:00 uur voor nog meer overlast zorgen. Plan daarom je reis kort voor vertrek in de reisplanner. Ga, indien mogelijk, niet op reis”, waarschuwt de NS.

De zwaarste storm van deze eeuw?

Meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline sluit niet uit dat Eunice de zwaarste storm wordt van deze eeuw. “Als we kijken naar de zwaarste stormen van deze eeuw tot dusver dan zijn dit de stormen van 18 januari 2018 en 28 oktober 2013. Beide stormen waren zeer zwaar met een maximale gemiddelde wind van 11 Beaufort. Op 18 januari 2018 is de zwaarste windstoot gemeten in Hoek van Holland met 144 km/uur. Op 28 oktober 2013 haalde de wind op Vlieland zelfs uit tot 151 km/uur.”

De laatste zware storm, een term die gebruikt wordt vanaf 10 Beaufort, was Ciara op 9 februari 2020.