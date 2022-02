Bredase weerman Nico Koevoets: ‘Het is letterlijk stilte voor de storm’

BREDA - Weerman Nico Koevoets uit de Haagse Beemden houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag schrijft hij over storm Eunice. Dat belooft één van de zwaarste stormen in jaren te worden. Maar daar is vrijdagochtend nog weinig van te merken. “Het is letterlijk stilte voor de storm.”

Op dit moment, rond 8:00 uur, is het grijs met motregen en een zwak windje uit het zuidwesten. “Het is letterlijk de stilte voor de storm”, aldus Koevoets. Het blijft vanochtend bewolkt met lichte regen of motregen. Het is zeer zacht met maxima tot 12 of 13 graden. Rond lunchtijd begint de wind al sterker te worden. “Begin van de middag passeert een korte, maar stevige buienlijn en daarna begint het echte werk wat de wind betreft.”

Het wordt droog en wisselend bewolkt met soms ook de zon er bij. “De zuidwestenwind schakelt op naar stormachtig in het oosten van de provincie, windkracht 8, maar naar storm, windkracht 9 in het westen van de provincie. De windstoten zijn zwaar tot zeer zwaar te noemen en schade brengend. In het westen en midden van Brabant komen windstoten van 110 tot 130 km/u voor en in het oosten van de provincie van 90 tot 110 km/u. De storm is op zijn hoogtepunt rond 17 uur, maar van begin van de middag tot in het begin van de avond is het gewoon stormweer. In de loop van de avond stormt het geleidelijk minder hard en draait de wind naar het westen. De temperaturen schommelen rond de 9 graden tijdens het stormweer.”



Komende dagen

Ook na vrijdag blijft het nog een aantal dagen onstuimig weer. De wind neemt na middernacht, in de nacht naar zaterdag verder af. En zo begint zaterdag vrij mooi met zon, maar al snel neemt de bewolking toe op de nadering van een nieuwe regenstoring. In de middag en avond volgt regen. De zuidwestenwind wordt vrij krachtig, gemiddeld 5 Beaufort met rukwinden tot 70 km/u. Middagtemperaturen rond 9 graden.

Het weer voor zondag ziet er niet fraai uit door opnieuw vrij veel nattigheid. Het is grijs bewolkt weer met langdurig regen. Het gaat opnieuw stevig waaien, gemiddeld 6 Beaufort, een krachtige wind met rukwinden tot 75 km/u. Het wordt opnieuw zeer zacht met 12 graden.



En ook maandag doet een duit in het onstuimige zakje, alhoewel het wel minder heftig is. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook zwaar bewolkte perioden met kans op een lokale bui. Daar kan zeer lokaal wat hagel bij zitten. De westenwind is gemiddeld matig, 4 Beaufort. Rukwinden tot 60 km/u in de buurt van buien. Maxima rond 9 graden.



Zo was het weer donderdag 17 februari 2022

Maximumtemperatuur: 12,7 graden

Minimumtemperatuur: 7,5 graden

Neerslag: 0,5 mm



Meetpunt Breda - Haagse Beemden