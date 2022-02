In dit Bredase selfiemuseum vind je tientallen ‘settings’ voor de perfecte foto

BREDA - Een museum speciaal ontworpen om de perfecte selfie te maken. Breda heeft zo’n museum sinds kort in de Bosschstraat. Daar opende Supernova Experience in december vlak voor de lockdown de deuren. Nu er grote versoepelingen zijn, is eigenaar Rigean Pungi er helemaal klaar voor om zoveel mogelijk Bredanaars én toeristen te verwelkomen.

Wie het selfiemuseum in de Boschstraat binnenloopt, moet eerst even wennen aan de felle kleuren. De entree van het museum is felroze en gevuld met ballonnen en neon-lichten. En wie het museum verder doorloopt, valt van de ene verbazing in de ander. Een muur vol met koala-knuffels. Een ruimte volledig in stijl van Mondriaan. Een lange gang vol felle kleuren. Een strand met ligstoelen en uitzicht op zee. Het zijn allemaal ‘settings’ voor de perfecte foto of video. En dat is precies wat het museum zijn bezoekers biedt.

Populair

Selfiemuseums zijn de laatste jaren enorm in populariteit gegroeid. Je vindt ze onder andere in Amsterdam en Brussel. Ondernemer Rigean Pungi raakte vier jaar geleden enthousiast over het concept. En nadat hij in 2020 het perfecte pand vond in de Boschsstraat, ging hij aan de slag. En dat midden in de coronacrisis, én zonder grote financiers. “Het klinkt grof, maar ik had er gewoon schijt aan. Ik geloof er echt in dat als je hard werkt, zoiets gewoon kan lukken.” Eind 2021 kon het museum eindelijk open. “Het was wel even schrikken toen er meteen een lockdown kwam. Gelukkig kunnen we nu weer volledig open.” Daarom zal dit weekend ook een officiële opening plaatsvinden met wethouder Marianne de Bie.

Met zijn museum wil Rigean bijdragen aan de doelen van de gemeente Breda. “Breda wil echt een toeristenstad. Daar past een museum als dit super goed bij.” Tegelijkertijd wil Rigean juist ook maatschappelijk iets doen voor Breda. “Ik droom ervan om minimaal één keer in de maand activiteiten te organiseren voor kinderen met een beperking. Zulke dingen zijn voor mij persoonlijk heel belangrijk. Ik vind sowieso dat jongeren meer kansen moeten krijgen. Daarom werd ik in dit museum ook veel met stagiaires en jongeren. Dat kan zijn in het ontvangst en de administratie, maar ook echt in het ontwerpen van de settings en het licht en geluid.”

Doelgroep

Het museum trekt uiteraard veel jongeren. Maar toch is de doelgroep groter dan dat, benadrukt Rigean. “Er komen ook veel families, want het is echt een gezinsuitje. Daarnaast organiseren we ook allerlei activiteiten. Je kunt hier bijvoorbeeld een bedrijfsuitje doen, of een babyshower houden. Het museum is echt voor iedereen.”

Als het aan Rigean ligt, blijft het Selfiemuseum aan de Boschstraat nog jaren bestaan. Hij benadrukt dat zijn museum géén tijdelijke expositie is. “Ik geloof echt in dit concept op de lange termijn. De settings veranderen regelmatig, waardoor het museum zich blijft ontwikkelen. En ik wil er ook steeds meer activiteiten bij gaan doen. Ik wil hier nog minimaal tien jaar mee door!”



BredaVandaag