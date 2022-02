Dit is de line-up van het tweedaagse festival Kannonnen van Oranje

Breda maakt zich op voor een spectaculaire editie van Koningsnacht en Koningsdag. Met de komst van Kanonnen van Oranje bij evenementenlocatie Breepark kent Breda een nieuw koningsfestival.

Experience Company Holland pakt tijdens het tweedaagse festival flink uit en mikt op 10.000 bezoekers per dag. Op Koningsnacht prijken acts zoals De Jeugd van Tegenwoordig, Jebroer, Rapper Donnie, zanger Joel Borelli, Benr en Feestdjruud bovenaan het affiche.

Een dag later worden de technofans getrakteerd op optredens van o.a. ROD, Michel de Hey, De Sluwe Vos, Secret Cinema, Egbert en Patrice Baümel.

Kaartverkoop is inmiddels gestart

De pre-registratie campagne is inmiddels volledig uitverkocht. Op dit moment is de earlybird voorverkoop gestart en zijn tickets te bemachtigen via de ticketshop op de website van Kanonnen van Oranje. Er zijn ook groepstickets van 5 en 10 stuks beschikbaar. Bezoekers ontvangen respectievelijk 1 á 2 tickets gratis bij de aankoop hiervan.



Lineup

Koningsnacht: O.a. De jeugd van tegenwoordig, Jebroer, Donne, FeestDJRuud, Joel Borelli, Benr, Jody Bernal, The boy next door en de Hofnar. Op Koningsdag staan onder andere ROD, De Sluwe Vos, Michel de Hey, Remy, VNTM, en Secret Cinema op het programma.