Weeralarm en code rood: Wedstrijd Telstar-NAC afgelast

BREDA - De wedstrijd Telstar - NAC die voor vandaag op het programma stond is afgelast wegens de extreme weersomstandigheden en het afgegeven code rood in Noord-Holland. De KNVB heeft alle wedstrijden die gepland staan op deze vrijdag afgelast.

Gezien de hevige windstoten en storm acht KNVB het onverantwoord en niet veilig om de wedstrijden doorgang te laten vinden.

Alle aangeschafte tickets voor dit duel zullen worden geannuleerd. Supporters met een uitkaart voor de wedstrijd van vanavond krijgen het geld teruggestort op hun rekening. Wanneer de nieuwe datum bekend is voor dit duel zal er opnieuw een kaartverkoop starten.

Code rood

De provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied krijgen vanmiddag en vanavond te maken met zeer zware windstoten van 100-120 km/u, aan de kust tot 130 km/u. Hiervoor geldt vanaf 14,00 uur code rood.

In de rest van het land, waaronder Noord-Brabant is code oranje van kracht. Dit met uitzondering van de provincie Limburg. Hier is code geel van kracht voor zware windstoten van 75-90 km/u.