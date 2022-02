Wel buitenbarren, maar geen buitenpodia: Zo ziet carnaval 2022 er in Breda uit

BREDA - Café-Carnaval. Dat is de naam die Breda geeft aan carnaval 2022. “Van 25 februari tot en met 1 maart vieren we carnaval vooral lokaal, met Bredanaars onder elkaar! We doen het samen en steunen op die manier ook onze lokale horecaondernemer na twee zware jaren”, legt burgemeester Depla uit.

Carnaval kan doorgaan. Maar hoe ziet dat er precies uit? Dat is de vraag waar gemeente, horecaondernemers en stichting Kielegat zich de afgelopen dagen over hebben gebogen. In kortere tijd dan ooit moeten zij het carnavalsprogramma vorm geven. Want dat er zóveel mogelijk zou zijn deze carnaval, durfden ook zij enkele weken geleden nog niet te dromen.

De verwachting is dat de feestvreugde niet op kan en dat het animo om, na een hele rustige periode, weer de stad in te trekken groot zal zijn. Daarom zijn er in samenwerking met KHN Breda en stichting Kielegat afspraken gemaakt en worden er enkele maatregelen getroffen in de binnenstad. “Daarmee willen we grote druktes voorkomen en het publiek zich zoveel mogelijk laten verspreiden over de stad en de dorpen”, legt Depla uit.

Geen buitenpodia

Eén van die maatregelen is dat er deze carnaval geen buitenpodia worden toegestaan of grote buitenevenementen worden georganiseerd. Dat betekent dus géén massale sleuteloverdracht of hossen op de Markt. “Dat heeft allemaal te maken met de aanzuigende werking van zulke evenementen. Zowel van boven de rivieren, als uit de dorpen en omliggende steden. Door carnaval echt op de cafés te richten, maken we er een lokaal feestje van.” Dat er in andere dorpen of steden wél buitenpodia staan, vindt de burgemeester alleen maar goed. “In Roosendaal zijn er bijvoorbeeld wel buitenpodia. Dat is heel mooi, en hopelijk stimuleert dat mensen uit die omgeving om daar te blijven en niet naar Breda te komen.”

Verschillende sluitingstijden

De horeca sluit op de tijden die we voor corona gewend waren. Dat betekent dat er zaken zijn die om 02.00 uur en om 04.00 uur sluiten. De nachtelijke broodjeszaken sluiten om 04.45 uur. Op deze manier kan er een geleidelijke uitstroom van het uitgaanspubliek zijn. Dat zorgt voor minder grote druktes op straat, bij de taxi-standplaatsen en de opstapplaats van de Uitbussen die dit jaar vertrekken vanaf de Karnemelkstraat.

“Om iedereen dit carnavalsweekend met plezier te laten beleven, is het van groot belang dat het veilig verloopt”, aldus de burgemeester. “Daarom is er een verbod op glaswerk. In de horeca, maar ook in de openbare ruimte. Daar zal streng op worden gehandhaafd. Als er onverhoopt iemand medische hulp nodig heeft, dan is daarvoor een EHBO-post op het Stadserf ingericht.”

Drukte

Vicevoorzitter van KHN Breda Johan de Vos verwacht grote drukte in de Bredase cafes. Maar daar is de horeca op voorbereid. “We zijn voorbereid op carnaval zoals we dat kennen. En onze verwachting is echt dat dat niet zo druk zal zijn als voorgaande jaren, omdat we zo actief het lokale karakter communiceren. Bredanaars gaan een heel mooi feestje vieren. En als het in de cafés erg druk wordt, dan kunnen carnavalsvierders ook buiten terecht. Want cafés mogen buitenbarren plaatsen.”

Voor treinen en bussen vol mensen van boven de rivieren is burgemeester Depla niet bang. “Er zullen heus wel mensen komen, maar vergeet niet dat ook in de steden boven de rivieren pas weer voor de eerste keer ouderwets kan worden gefeest in de nachthoreca.” Luciën Verhoef, voorzitter van stichting Kielegat voegt daaraan toe: “Normaal communiceren wij ook een programma waarbij duidelijk is dat je heel de dag kan feesten in Breda. Dat is nu heel anders, omdat de grote evenementen missen. De aantrekkingskracht voor mensen van boven de rivieren zal daardoor minder groot zijn.”

Tradities

Voor stichting Kielegat is het teleurstellend dat veel mooie tradities alsnog niet door kunnen gaan. Zo krijgt de vernieuwde intocht geen vervolg, en gaat het Hossen op de Markt niet door. Ook is er uiteraard geen optocht. “Dat is jammer, want die tradities horen bij carnaval. Maar we zijn vooral blij met wat er allemaal wél kan. Dat er toch zo verrassend precies vanaf carnaval weer zoveel kan, geeft ons een carnavalsgevoel waar we dubbel van gaan genieten!”

Fietsenstallingen en wc’s

Ook in het kader van veiligheid wil de gemeente stimuleren dat zoveel mogelijk mensen te voet of met de fiets komen. Daarom komen er buiten de vaste gratis fietsenstallingen een aantal pop-up locaties om fietsen neer te zetten. Ook komen er enkele wc- wagens in het centrum te staan, en ook een wc-wagen voor mensen die minder valide zijn. De precieze locaties worden later gecommuniceerd. Meer informatie over carnaval in Breda is te lezen op www.breda.nl/carnaval