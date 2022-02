Stichting Kielegat organiseert tóch nog Stuiterbal

BREDA - Het Stuiterbal is terug! Het Stuiterbal is hét carnavalsfeest voor jongeren tot en met 17 jaar. In de Mezz in Breda organiseert Stichting Kielegat op vrijdag 25 februari een groot feest voor jongeren met de jongens van Altijd Larstig & Rob Gasd’rop, De Kapotte Kachels en Chef Soldaat. Door de enorme versoepelingen is afgelopen dinsdagavond direct besloten om dit feest speciaal voor de jeugd op te pakken.

Voorzitter Luciën Verhoef is enorm blij dat het Stuiterbal tóch doorgaat. “Na de persconferentie zijn we meteen aan de slag gegaan, en zagen we kansen om het Stuiterbal toch te organiseren. Inmiddels is de kaartverkoop al gestart. Dat dit op korte termijn toch allemaal nog mogelijk is, is echt geweldig.”

Naast de optredens van Altijd Larstig & Rob Gasd’rop, De Kapotte Kachels en Chef Soldaat, draait de Kielegatse huis-dj Matt Sound carnavalsklassiekers en nieuwste krakers. Presentatieduo Owen & Geoffrey nemen de jongeren mee door een feestelijke avond vol verrassingen, special effects en de leukste prijzen! DJ Deems sluit de avond af.

De organisatie is superblij: “Geweldig dat we weer los kunnen met Stuiterbal. Na een lange periode waarin ontzettend weinig kon is het hoog tijd voor een topfeest voor de jongeren, die het zo lang hebben moeten missen!”.

Kaartverkoop

Kaarten zijn nu verkrijgbaar de website van Mezz. Stuiterbal is een besloten feest, exclusief voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd t/m 17 jaar, georganiseerd door Stichting Kielegat. “We creëren een veilige omgeving met voldoende toezicht. Op het Stuiterbal wordt geen alcohol geschonken. Aan de deur is een alcoholcontrole.”