Vrachtwagen omver door zware windstoten, Eunice is officieel een zware storm

BREDA - Voor het eerst sinds storm Ciara op 9 februari 2020 heeft Nederland te maken met een zware storm. Rond 15.00 uur werd een gemiddelde van windkracht 10 gemeten, waardoor Eunice officieel een zware storm is. Verkeer ondervindt hinder van de storm. Zo waaide er een vrachtwagen om op de Moerdijkbrug.

De zware windstoten van Eunice zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Op de Moerdijkbrug in de richting van Breda ging het al mis. Daar waaide een vrachtwagen omver. Drie rijstroken zijn afgesloten. Verkeer ging er in eerste instantie via de vluchtstrook langs. Maar om 15.50 uur liet de ANWB dat de weg inmiddels volledig is afgesloten.

Treinen rijden al sinds 14.00 uur niet meer. Veel bedrijven en diensten hebben de deuren vrijdag vervroegd gesloten. Zo sloot Avans Hogeschool de gebouwen al om 10.00 uur vanwege de storm. Stichting Kielegat wilde vandaag starten met het versieren van de gevel van het Stadhuis voor carnaval. Maar die werkzaamheden heeft de stichting uitgesteld, laat voorzitter Luciën Vehoef weten.

Zware storm

Omdat windkracht 10 is gemeten, is Eunice nu officieel een zware storm. De laatste zware storm in Nederland was in 2020 Ciara. De kans is groot dat vandaag ook nog windkracht 11 gaat worden gemeten. In dat geval wordt gesproken van een zeer zware storm.

Vanwege de storm geldt momenteel in de kustprovincies code rood. In Noord-Brabant geldt code oranje. "Er is gevaar door zware windstoten", stelt het KNMI. "Er is risico op omvallende bomen en losse takken. Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Ga voorbereid op reis en houd rekening met langere reistijden."

We krijgen nu veel meldingen van voertuigen in de problemen. Op de Moerdijkbrug (#A16) richting Breda ging het ook mis. Verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. #Eunice #coderood pic.twitter.com/CWx7uF1d05— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 18, 2022