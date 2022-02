Storm Eunice raast door Breda: Omgewaaide bomen en kapotte daken

BREDA - Storm Eunice houdt vrijdagavond flink huis in Breda. De krachtige storm zorgde onder andere al voor meerdere omgewaaide bomen en kapot gewaaide daken.

Het gaat vrijdagavond flink tekeer in Breda. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Zo stond er in de Heuvel aan de Flierstraat een dikke boom op omvallen. De brandweer greep in, en besloot de al bijna afgebroken boom om te zagen en zo op een veilige manier naar de grond te laten komen. Iets verderop in de wijk bij het Heuvelplein ging een overspanning van een dak ten onder aan de harde wind.

Aan de Markendaalseweg begaf het plafond van een onderdoorgang het. Het plafond van de tunnel tussen de twee gebouwen kwam naar beneden. En ook in de Haagse Beemden werd al schade gemeld. Aan de Langdonk waaide een boom tegen een woning aan.

Meldingen

Bij de alarmcentrale is het erg druk door meldingen van stormschade. "Bel alleen het noodnummer als er direct levensgevaar is voor mens en dier", roept de landelijke politie daarom op. Op die manier blijft 112 bereikbaar voor situaties waarbij er direct levensgevaar is.



