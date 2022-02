Auto vliegt in brand op de Chaamseweg in Ulvenhout

ULVENHOUT - Een auto is vandaag op de Chaamseweg in brand gevlogen. De brandweer kwam snel ter plaatse om het voertuig te blussen.

Een auto is vandaag op de Chaamseweg in brand gevlogen. Om 11:17 uur kwam er een melding binnen bij de alarmcentrale over het incident. Voor zover duidelijk ging de auto spontaan branden. Er raakte overigens niemand gewond.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Omdat de weg daardoor geblokkeerd was heeft de politie het verkeer geregeld. Auto’s werden in beide richtingen over het fietspad gestuurd.