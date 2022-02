Het Bredase nachtleven is weer open

BREDA - Het Bredase nachtleven kwam gisteren eindelijk weer tot leven zou je kunnen stellen. Na alle coronamaatregelen en het meermaals sluiten van de horeca was gisteren de eerste echte stapavond weer. En dat was te merken in de binnenstad.

Het Bredase nachtleven kwam gisteren eindelijk weer tot leven zou je kunnen stellen. Na alle coronamaatregelen en het meermaals sluiten van de horeca was gisteren de eerste echte stapavond weer. En dat was te merken in de binnenstad.

De eerste stapavond in Breda werd druk bezocht. Eindelijk kon het weer en dat leverde een gezellige drukte op, bij veel kroegen stonden de mensen rijendik. Overal waren - ondanks de harde wind van storm Eunice - vrolijke gezichten te zien. Ook de kroegen zelf waren blij iedereen weer te kunnen ontvangen tijdens een stapavondje.