Prins Arie trekt dit weekend met Kontklopper door het Kielegat

BREDA - Prins Arie trok vandaag met zijn gevolg door het Kielegat om aan zijn stadsbewoners de jaarlijkse carnavalskrant te presenteren. Tussen 10.00 en 16.00 uur bezocht hij met zijn Prinsenbus zeven locaties in de stad. Traditiegetrouw is in de Kontklopper het carnavalsprogramma terug te vinden.

Prins Arie trok vandaag met zijn gevolg door het Kielegat om aan zijn stadsbewoners de jaarlijkse carnavalskrant; de Kontklopper te presenteren. De Kontklopper staat zoals vanouds vol met ludieke carnavalsverhalen. Er staan interviews in met de carnavalsclubs die een jubileum hebben, mooie tekeningen en een duik in de geschiedenis van het Kielegat. En natuurlijk niet te vergeten: Het programma.

Het programma maken was dit jaar echter lastig. ”Dat was dit jaar inderdaad lastig”, beaamt Anouk Bakkers. “We hebben de kontklopper zo laat mogelijk naar de drukker gedaan. Verder hebben we een QR-code die verwijst naar de website bij het programma geplaatst. We willen de lezers heel graag duidelijk maken dat ze voor het laatste nieuws over het programma toch echt online moeten kijken.”

Veel bekijks



Tijdens zijn tocht door het Kielegat vandaag trok Prins Arie veel bekijks. De prins maakte overal tijd om iederen vast in de carnavalsstemming te brengen. Dit deed hij onder meer met behulp van een fanfare en zijn gevolg. En natuurlijk waren de mensen blij de Kontenklopper in ontvangst te kunnen nemen.

Afhalen

De kontklopper is gratis voor alle Bredanaars, en wordt vanaf zeven plaatsen in de stad uitgedeeld. De Weekmarkt, het Valkeniersplein, de Burcht, Bisschopshoeve, de Hoge Vucht, het Dr Struyckenplein en het Dr. Jan Ingenhouszplein. Wie de prins misgelopen is kan de kontklopper ‘gewoon’ bij een van de vele vrijwilligers die op de zeven plekken staan ophalen.

Kielegatters kunnen de krant gratis ophalen, wel vraagt Stichting Kielegat om een vrijwillige donatie ter ondersteuning aan het Bredase carnaval.