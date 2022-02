Renske Leijten neemt papieren versie van verhaal Edwin Plinck in ontvangst in De Drie Linden

PRINSENBEEK - Op zaterdagavond is in De Drie Linden in Prinsenbeek de papieren versie van het heldenverhaal over Edwin Plinck, slachtoffer toeslagenschandaal, uitgereikt aan Renske Leijten. Naast hen waren er twee andere sprekers, burgemeester Paul Depla en voorzitter Anita van der Helm.

In december verscheen Edwin als Held van de Maand in BredaVandaag. Hij werd aangemeld door Renske Leijten, bekend van haar strijd in het toeslagenschandaal, en Inge Verdaasdonk, fractievoorzitter SP Breda. Beiden hebben veel informatie hebben over het toeslagenschandaal en kennen daardoor veel slachtoffers. Nadat het verhaal digitaal was verschenen, heeft de SP de papieren versie gesponsord. Dat de uitreiking geen politiek karakter had, bleek wel uit het feit dat burgemeester Paul Depla als eerste spreker aanwezig was. Hij vond het belangrijk dat overheid en ambtenaren niet alleen naar de regels kijken, maar zeker ook naar het doel erachter. Anita van der Helm vertelde dat wat Edwin overkomen was, bij écht iedereen kan gebeuren. Edwin kiest er vervolgens voor om toch voor anderen klaar te staan. Daardoor maakt hij de wereld rechtvaardiger. En dat is wat mensen als je ze diep in hun hart kijkt allemaal willen. In het miniboekje staat hoe je dat kunt doen.

Edwin zelf was de derde spreker. Hij bedankte vooral zijn ouders, schoonouders en vriendin. Paul Depla kreeg van hem een doos vol delicatessen als symbolisch gebaar, omdat de gemeente Breda veel voor de slachtoffers toeslagenaffaire doet. Ook Renske en Anita kregen zo’n pakket. Renske Leijten vertelde tenslotte over de geschiedenis van het toeslagenschandaal. Ze riep verder op om vooral te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, op welke partij ook. Mensen uit achterstandswijken stemmen namelijk te weinig, waardoor mensen uit betere buurten het voor het zeggen krijgen. Iets als een toeslagenschandaal kan zich dan veel sneller herhalen. Ze vroeg Helden Van Breda mee te doen aan deze oproep om te gaan stemmen, juist omdat Helden van Breda ambassadeurs heeft bij alle partijen want Helden zijn van iedereen.

De uitgebreide versie van het verhaal van Edwin is te downloaden via www.heldenvanbreda.nl. Deze papieren variant bestaat naast het magazine uit 2020 en het boek ‘Goed Volk’ uit 2018.