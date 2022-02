Brandweer rukt uit voor stormschade aan Dijklaan: Schotel los gewaaid van dak

BREDA - Het onstuimige weer leidt op vele plekken tot schade. Zo ook zondagmiddag aan de Dijlaan in Breda. Een schotel was los gewaaid van het dak, waarna de brandweer uitrukte.

De eigenaar van een woning aan de Dijklaan belde zondagmiddag naar de brandweer om stormschade te melden. De schotel op zijn dak was los gewaaid, waarna het in de dakgoot terecht was gekomen. De man kon zelf niet bij de schotel en was bang dat deze naar beneden zou vallen.

De brandweer heeft de schotel uit de dakgoot gehaald en deze weer naar de eigenaar gebracht.