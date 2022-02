Weer een onrustige nacht: Record van zes stormdagen op rij

BREDA - Het ging zondagavond en in de nacht van zondag op maandag weer flink tekeer in Breda met hevige wind en regen- en hagelbuien. Landelijk werd de zesde stormdag op rij gemeten. En dat is een record.

Voor de zesde dag op rij is op minstens één van de officiële KNMI meetpunten boven land een uurgemiddelde windkracht 9 gemeten. Dit kwam nooit eerder voor. Het vorige record stond op vijf officiële stormdagen op rij. Na vandaag is het stormweer voorbij, maar kan het wel af en toe nog flink waaien, stelt Weeronline.

Wanneer een storm rond middernacht passeert kan één stormdepressie twee stormdagen opleveren. Dit was afgelopen week het geval met storm Dudley die woensdag en donderdag over ons land trok. Vervolgens kwam zware storm Eunice die vrijdag veel schade veroorzaakte in ons land en in het noorden aan het begin van de nacht naar zaterdag nog flink tekeerging. Storm Franklin bracht vervolgens zowel gisteren als vandaag storm teweeg aan de Nederlandse kust.



Rust in de atmosfeer keert nog niet terug

Vanaf dinsdag hoeven we voorlopig geen rekening meer te houden met stormen en zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur. Toch schakelen we nog niet over op een rustig weertype en blijft het van tijd tot tijd stevig waaien. Vooral in de kustgebieden kan het daarbij soms nog tot zware windstoten komen van 75-100 km/uur. Maar ten opzichte van al het stormgeweld van de afgelopen zes dagen stelt het relatief weinig voor. Mogelijk komt de wind in het weekend verder tot bedaren en kan het met wat zon aangenaam zijn.