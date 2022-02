Weerbericht Breda: ‘Na maandag geen storm meer, wel nog wisselvallig”



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 21 februari en de komende dagen.



Storm Franklin is in twee stukken uiteengevallen. Eén deel trekt als apart lagedrukgebied juist ten noorden van Nederland langs. Fronten ervan trekken met regen en hagel over Brabant. Na maandag blijft het wisselvallig, met uitzondering van woensdag.



Verwachting voor maandag 21 februari

Er is tijdens het weekend enorm veel neerslag gevallen: 57 mm. En daar komt vandaag nog wel wat bij. Vanochtend passeert een buienlijn met regen. Vanmiddag is het bij momenten ook droog en schijnt de zon even. Maar er valt plaatselijk ook een regen- of hagelbui. De wind waait eerst uit het zuidwesten, maar draait later op de dag naar het noordwesten. Ze is gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort). Er komen rukwinden voor van 70 tot 90 km/u. De maximumtemperaturen schommelen rond de 8 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 22 februari

De dag begint zonnig en droog, maar de bewolking neemt al snel toe en er komt opnieuw regen. De wind is gemiddeld matig met 3 tot 4 Beaufort. De rukwinden die voorkomen worden minder sterk, tot 60 km/u. De middagtemperaturen komen op een graad of 10 uit.



Woensdag 23 februari

De betere dag van de week. Het is droog en zonnig met onschuldige wolken. De wind waait matig, gemiddeld met 3 Beaufort uit het zuidwesten. De middagtemperaturen komen op ongeveer 11 graden uit.



Donderdag 24 februari

Er passeert in de loop van de dag opnieuw een regenfront. Later op de dag droger, lokaal dan nog wel kans op een bui. De zuidwestenwind is matig met 3 of 4 Beaufort en het wordt ongeveer 9 graden.



Zo was het weer zondag 20 februari 2022

Maximumtemperatuur: 10,6 graden

Minimumtemperatuur: 3,6 graden

Neerslag: 40,6 mm regen en hagel

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 21 februari 2022 om 10:00 uur