Moerdijkbrug richting Breda dicht door gekantelde vrachtwagen

BREDA / MOERDIJK - Reizigers richting Breda op de A16 moeten maandagochtend flink omrijden. De Moerdijkbrug is namelijk dicht in de richting van Breda. De oorzaak is een gekantelde vrachtwagen.

De 16 richting Breda is maandagochtend rond 11.30 uur afgesloten vanwege een gekantelde vrachtwagen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het is nog onduidelijk hoe lang deze afsluiting zal duren.

Windstoten

Rijkswaterstaat geeft aan dat alle weggebruikers nog steeds rekening moeten houden met zware windstoten. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur uit west- tot noordwestelijke richting.