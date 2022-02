Na stormloop op gratis vouchers zijn Bredase waardebonnen ter waarde van 85 euro nog steeds niet op

BREDA - De start van de actie voor gratis waardebonnen voor energiebesparende producten ter waarde van 85 euro kon begin februari rekenen op een stormloop aan aanvragen. De website waar de gratis vouchers waren aan te vragen kon de massale toeloop niet aan. Maar nu de rust is gaan liggen, blijkt dat nog niet alle waardebonnen zijn vergeven.

Sinds 1 februari kunnen Bredanaars een voucher ter waarde van 85 euro aanvragen om hun huis te verduurzamen. De voucheractie ‘Breda bespaart mee’ is bedoeld om mensen te helpen om eenvoudige energiebesparende maatregelen te treffen en zo het energieverbruik te verminderen. De vouchers kunnen bij de lokale ondernemers ingewisseld worden voor ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Zowel huurders als woningeigenaren komen in aanmerking.

De start van die actie verliep chaotisch. De website kon de vele aanvragen op 1 februari ‘s ochtends niet aan. Dat kon pas ‘s middags werden opgelost. Sindsdien werkt de website naar behoren, en maakten al zo’n 14.000 Bredase huishouden gebruik van actie. Maar dat betekent dus dat de vouchers nog niet allemaal zijn vergeven.

De gemeente Breda meldt vandaag dat er nog 3500 vouchers beschikbaar zijn. Die kunnen aangevraagd worden via de website woonwijsbreda.nl. Zowel huurders als woningeigenaren komen in aanmerking.

De vouchers kunnen bij de lokale ondernemers ingewisseld worden voor ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. “Deze actie is een mooie, concrete stap waarmee we maar liefst 17.500 huishoudens helpen hun energieverbruik en daarmee hun -rekening te verlagen. De producten zijn op te halen bij lokale ondernemers. We vinden het belangrijk hen te steunen in deze tijden”, aldus wethouder Carla Kranenborg - van Eerd.