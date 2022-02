Hoog waterpeil in Breda, Waterschap Brabantse Delta neemt maatregelen

BREDA - Het water staat in Breda momenteel erg hoog. Dat is een resultaat van de diverse stormen die gepaard gingen met veel regenval. Waterschap Brabantse Delta heeft maatregelen genomen, en onder andere fietspaden langs de Mark afgesloten.

Afgelopen weekend zijn de medewerkers van het waterschap druk in de weer geweest vanwege de storm en hoge waterstanden. Er zijn noodvoorzieningen getroffen bij de dijken en extra controles uitgevoerd. “Gelukkig ontstonden er geen onverwachte situaties. Ook vandaag houden we de waterpeilen goed in de gaten, want die zijn nog hoger dan normaal”, aldus het Waterschap.

“Vanwege het hoge water op de Maas en het Mark-Vliet-systeem moeten we ook vandaag nog een aantal keermiddelen sluiten en is er stremming op de vaarwegen. Vanmiddag om 14.00 uur bereiken we het hoogste peil op de Mark in Breda. De fietspaden in de omgeving zijn afgesloten vanwege het hoge water en we treffen voorbereidingen zodat de bergboezems eventueel kunnen vollopen.” De inschatting is dat de boezems nét niet vollopen.

Situatie onder controle

Vanochtend hebben medewerkers van het waterschap in alle vroegte extra controles uitgevoerd. “Ook de rest van de dag blijven we alles in de gaten houden. We zorgen ervoor dat de gemalen optimaal blijven werken, zodat we het water gedoseerd af kunnen voeren. Dat afvoeren heeft even tijd nodig. Vandaag wordt er weinig neerslag voorspeld, dat is gunstig.” Naar verwachting is alles morgenochtend weer normaal.