Met een online petitie wil scoutingvereniging de bouw van 150 flexwoningen tegengaan

BREDA - Scouting ASG is een online petitie gestart tegen de bouw van 150 flexwoningen aan de Frankenthalerstraat. De scoutingvereniging vreest voor hun voortbestaan als het weiland naast hun scoutinggebouw wordt volgebouwd.

WonenBreburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling hebben de handen ineen geslagen om op korte termijn 150 betaalbare woningen te realiseren in Breda. In het gebied tussen de Kapittelweg en de Frankenthalerstraat willen de partijen op korte termijn 150 flexwoningen bouwen. Dat zijn woningen die voor 15 jaar zullen blijven staan en gericht zijn op één- en tweepersoonshuishoudens.

Dat plan is goed nieuws voor mensen die op de wachtlijst staan voor sociale huur in Breda. Maar voor scoutingvereniging Albert Schweitzer kwam het plan als donderdag bij heldere hemel. Zij zijn bang dat het voortbestaan van hun vereniging in gevaar is door de bouwplannen. Daarom zijn zij een petitie gestart waarin zij de gemeente oproepen om het plan te heroverwegen. “De gemeente is enthousiast. Wij zijn dat niet en vragen om heroverweging.”

De vereniging is bang dat de gestapelde sociale woningen zo dicht bij de scoutinglocatie voor problemen gaan zorgen op sociaal gebied en qua veiligheid. Bovendien is de vereniging bang dat als zij het landelijke karakter verliezen, er zowel ledenverlies zal zijn als inkomsten verlies door gemiste verhuur. Want de scoutingvereniging is qua inkomsten sterk afhankelijk van groepen die het gebouw huren. De scoutinggroep wil dat de gemeente de plannen van WonenBreburg heroverweegt. “Dit is geen bedrijventerrein maar agrarisch gebied, en brengt het voortbestaan van onze vereniging op deze plek in gevaar.” De petitie is zo’n driehonderd keer ondertekend. Wethouders