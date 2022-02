Het inluiden van carnaval is dit jaar vanaf het terras te beleven

BREDA - Vanaf de Grote Toren in Breda wordt dit jaar op zaterdag 26 februari het carnaval op een heel bijzondere manier ingeluid. Op initiatief van het Klokkenluidersgilde Breda, speelt gelegenheidskapel de Torentoeters om 11 over 11 samen met de torenbeiaard vanaf 60 meter hoogte op de toren, een feestelijke opening. Dat wordt ingeluid door het Klokkenluidersgilde Breda, welke om 11.00 uur traditiegetrouw vooraf aan carnaval, de Breda-Nassauklok luidt.

In samenwerking met en mede mogelijk gemaakt door Stichting Kielegat en café de Bruine Pij is deze ‘inluiding’ te beleven op het terras van café de Bruine Pij. Op social media is de tekst van de medley die gespeeld wordt om 11.11 uur, met bekende carnavalskrakers en het Bredaas volkslied, te bekijken, zodat er volop kan worden meegezongen. Na deze inluiding kunnen Kielegatse brakken meedoen met een speurtocht via de Kielegat App. Tijdens deze speurtocht lopen ze langs 11 locaties uit het Kielegat-verhaal en gaan zo op zoek naar de sleutels van de stad.

Het Klokkenluidersgilde Breda zet zich sinds 2004 in om de eeuwenoude traditie van handmatig klokluiden zo veel mogelijk in ere te herstellen en luidt regelmatig de zware Nassauklok van de Grote Kerk in Breda.

De Breda-Nassauklok dateert uit 1695, weegt 3750 kilo en wordt bij bijzondere gelegenheden geluid. Stadsbeiaardier Paul Maassen bespeelt elke dinsdag- en vrijdagochtend het carillon van de Grote Toren, en is bij ook dit evenement van de partij.