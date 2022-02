Vernieuwd ontwerp voor Landgoederenzone Haagse Beemden

BREDA - Met het vaststellen van het voorlopig ontwerp is de natuurinrichting Landgoederenzone Haagse Beemden weer een stap dichterbij gekomen. In het voorlopig ontwerp is de inbreng van omwonenden meegenomen. Zo is het wandelpad van Noord naar Zuid op verzoek van direct omwonenden uit het plan gehaald.

De Landgoederenzone Haagse Beemden (87,6 ha) ligt in het noordwesten van Breda, omsloten door de woonwijk Haagse Beemden. Het gaat voornamelijk om agrarische gronden die omgevormd gaan worden tot nieuwe natuur en dan deel gaan uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant. Dat is de ‘ruggengraat’ van de natuur in Brabant.

Deel van natuurnetwerk

“In dit voorlopig ontwerp hebben we zo goed mogelijk de inbreng van bewoners meegenomen. Zo is bijvoorbeeld het wandelpad van noord naar zuid eruit gehaald omdat direct omwonenden zich zorgen maakten over overlast”, legt wethouder Tim van het Hof uit. “Ik ben benieuwd wat bewoners van het ontwerp vinden. We gaan graag met hen in gesprek. Samen gaan we er een mooi stuk natuur van maken in de Haagse Beemden. We zoeken daarbij een goed evenwicht tussen enerzijds de behoefte van mensen om een ommetje te maken en anderzijds een goede natuurlijke inrichting. De landgoederenzone wordt een plek om doorheen te wandelen of te fietsen, het wordt geen verblijfsgebied. We maken een mooie verbinding met Park Kesteren dat we gaan upgraden en waar we een verblijfsgebied van maken.”

Aaneengesloten natuurgebieden.

De provincie wil zoveel mogelijk aaneengesloten natuurgebieden creëren in Brabant, onder meer om de biodiversiteit te bevorderen. Dat sluit prima aan bij de ambitie van Breda om Stad in een park te zijn en bij het Groenkompas. Breda krijgt voor de natuurontwikkeling in Landgoederenzone Haagse Beemden subsidie uit het Groen Ontwikkelfonds van de provincie. Het gaat dan om de bijna 54 hectaren waarvan de gemeente Breda eigenaar is. De werkzaamheden starten naar verwachting begin volgend jaar en lopen door in 2024.

Aandacht voor cultuurhistorie

Bij de inrichting wordt niet alleen rekening gehouden met natuur en landschap, maar ook met cultuurhistorische en recreatieaspecten. Dat is best een complexe uitdaging, omdat de Landgoederenzone grotendeels bestaat uit het beschermd Rijksmonument van Landgoed De Burgst en ook deel uitmaakt van het erfgoed-ensemble van de Haagse Beemden. Een uniek stuk Breda dus.

Reacties bewoners

Het schetsontwerp werd in november vorig jaar gepresenteerd tijdens een informatieavond. Omwonenden en andere belanghebbenden konden hun opmerkingen, wensen en ideeën kenbaar maken. Die reacties hebben geleid tot diverse aanpassingen in het schetsontwerp.

Omwonenden en belanghebbenden worden opnieuw uitgenodigd om op het voorlopig ontwerp te reageren en hun input te geven. Op 9 maart is er een informatieavond. Het rapport met bijlagen staat sinds 16 februari op Planbreda.nl en ook daar kunnen mensen vanaf 11 maart reageren. Direct aanwonenden van het gebied kunnen rekenen op een persoonlijke informatiebrief van de gemeente.



Gemeente Breda