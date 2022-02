Arriva klaar voor carnaval: Extra bussen en nachtbussen in Brabant

BREDA - Arriva past dit weekend de dienstregeling aan voor carnaval. Er zijn extra nachtritten en ook overdag rijden er extra bussen.





Tijdens carnaval zijn er in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch extra nachtritten van vrijdag 25 februari tot en met maandag 28 februari. Overdag zet Arriva ook op diverse lijnen extra bussen in. De complete dienstregeling is beschikbaar via www.arriva.nl/carnaval.

In de gemeente Breda rijden er nightliners naar Prinsenbeek en Etten-Leur (850 en 851), naar Terheijden, Wagenberg en Made (852), naar de Haagse Beemden (853), naar Teteringen en Oosterhout (854) en naar Rijsbergen en Zundert (855). De Nightliners vertrekken vanaf halte Centrum aan de Karnemelkstraat en niet vanaf de Haven. Er rijden geen nightliners op dinsdag.

Reizen met de bus tijdens carnaval kan met de OV-chipkaart, het dalurendagkaartje of een ritkaartje. Een dalurendagkaartje kost 7,18 euro en hiermee hebben reizigers meteen een retourbewijs. Dat is ook geldig in de nacht, aansluitend op de dag van aankoop.

Mondkapje verplicht

In Nederland geldt in het ov nog steeds de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Carnavalsvierders die gebruik willen maken van de extra bussen moeten dus wel een mondkapje bij zich hebben.

Tijdens de voorjaarsvakantie (28 februari t/m 4 maart) rijden de bussen in Brabant volgens de vakantiedienstregeling.