Tuinder Veerle Bruning krijgt van alle kanten steun voor haar Ulvenhoutse oogsttuin

ULVENHOUT - Oogsttuin Wortels moet mogelijk verdwijnen op de huidige locatie in Ulvenhout. Maar als het aan de 3000 ondertekenaars van de petitie ligt, wordt voor dat plan een stokje gestoken. Tuinder Veerle Bruning krijgt van allerlei kanten steun. Van de deelnemers, van vrijwilligers, en ook van lokale politici.

Donderdag 24 februari wordt in de gemeenteraad door ‘Wortels in Breda’ de petitie voor het behoud van de oogsttuin in Ulvenhout, van bijna 3.000 steunbetuigingen, aangeboden aan burgemeester Depla. De duizenden handtekeningen zijn gezet door mensen die willen dat de oogsttuin op de huidige locatie mag blijven bestaan. De betrokkenheid is dus groot. Niet alleen 230 oogstdeelnemers doen enthousiast mee, maar ook tientallen vrijwilligers uit de omgeving helpen Veerle Bruning, de tuinder, met arbeid, materialen of het stallen van gereedschap. En dit alles gebeurt geheel onbaatzuchtig. Niet voor niets kwamen er vele steunbetuigingen van de petitie uit Ulvenhout en Zuid Breda.

Omdat de petitie deze week wordt aangeboden aan de gemeenteraad, besloten diverse politici dinsdag een werkbezoek te brengen aan de oogsttuin. Zo waren Jeroen Bruijns van CDA en Tristan Schonis van PvdD aanwezig. Beiden waren onder de indruk van de betrokkenheid van de Ulvenhoutse gemeenschap met Wortels in Breda Meerdere partijen steunen het behoud van de tuinderij. GroenLinks bekommerde zich in december 2021 al om het behoud van de tuin en ook Jeroen Bruijns , fractievoorzitter CDA Breda, zet zich enthousiast in om de tuin te behouden.

Verhuizen

Zelfoogst-tuinderij ´Wortels in Breda´ moet verdwijnen of verhuizen omdat het niet zou passen binnen het bestemmingsplan. Er zou natuur op de locatie moeten komen. Bij het werkbezoek gaf Veerle Bruning aan dat in het kader van Natuurnetwerk Brabant (NNB) het mogelijk is de tuin vorm te geven met hoge natuurwaarden en het toch voldoende sterk te houden op financieel vlak. De natuurwaarden van haar tuin zijn bovendien hoger dan die van het in de beleidsplannen genoemde kruidenrijk grasland. Haar formule sluit inhoudelijk dus helemaal aan bij de intenties van het bestemmingsplan, stelt Bruning. Ze staat open voor eventuele aanpassingen aan de tuin in afweging van alle belangen; natuur, buurt, oogstdeelname, ecologie. De aanwezige juristen/experts wezen de raadsleden erop dat de gemeente ook binnen het huidige bestemmingsplan de tuin een toekomst kan geven. Voor Bruning een extra aanmoediging om de gemeente en de provincie op te roepen nu snel constructief mee te werken aan het gezamenlijk vormgeven van een definitief plan.