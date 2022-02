Prins Arie zoekt de ‘Grôtste Versierder’ van het Kielegat

BREDA - Breda is zich klaar aan het maken voor carnaval. En dat gebeurt niet alleen in de cafés, Stichting Kielegat heeft ook Bredanaars weer opgeroepen om hun eigen woningen te versieren. Zij zijn namelijk op zoek naar de ‘Grôtste Versierder’ van het Kielegat.

“Samen kleuren we het hele Kielegat rood-oranje en stralen we het ultieme carnavalsgevoel uit”, stelt stichting Kielegat. Zij stimuleren Bredanaars om samen met hun buren of straat de vlaggetjes en ballonnen uit de kast te trekken. De ‘grôtste versierders’ van de stad worden op carnavalszaterdagavond – en zondagavond verrast met een bezoek van Prins Arie d’n Irste. “Wie is verantwoordelijk voor de slingers? Wie zorgt voor de raamschilderingen? Wie gaat stoepkrijten en wie plant alleen maar sanseveria’s voor het raam? Alles mag je uit de kast halen!”, aldus de stichting.

Hoe doe je mee?

Leg jouw versieringen vast op foto of film en stuur het voor 25 februari 11.11 uur naar pers@kielegat.nl. Ben jij samen met misschien wel jouw straat, hofje of flatgebouw een van de gelukkige, dan hoor je vooraf van de stichting, en zal Prins Arie voor een feestje komen zorgen.