Ook in 2022 weer vijf dagen lang SanseveriaTV & FM

BREDA - Hoewel we allemaal blij zijn dat we tijdens carnaval tóch lekker de stad in mogen, kun je bij BredaNu ook gewoon thuis genieten van vijf dagen lang carnaval op radio, tv en online. Met SanseveriaTV & FM ben je sinds vrijdag voorzien van gezellige programma’s, interessante gasten, leuke artiesten en vooral een hoop plezier.

Op vrijdag zag je onder andere de afsluiting van de Baas van Breda Leuteditie. En vanaf zaterdag kun je ook elke avond kijken naar onze terugkerende programma’s.

Zo staan Tommy en Monique achter de bar in hun eigen SanseveriaTV Café, ontvangen ze daar de leukste artiesten en natuurlijk zal er ook veel ‘kletspraot’ voorbij komen. Daarna staat Sebastiaan Ockhuysen, die je normaal op BredaNu Radio hoort met zijn programma

Werken Doen We Later Wel, klaar in ‘zijn’ Ockeldonck om gasten te ontvangen. Later op de avond toveren Mike en Esther een hoop gasten tevoorschijn in ‘Kom Maor Deur´ wat ook dit jaar weer een gezellige chaos belooft te worden.

Alsof dat nog niet genoeg is, kun je natuurlijk ook de rest van de dag nog kijken en luisteren naar nog veel meer gezellige programma’s, helemaal in de carnavalsstemming. Kijk op bredanu.nl/carnaval voor de volledige programmering.