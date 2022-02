Niet Amsterdam maar ‘t Aogje: Grote letters sieren de Haagsemarkt

BREDA - Iedereen kent de letters I AMsterdam wel. Sinds kort heeft Breda zijn eigen fotoplek met herkenbare grote letters, namelijk op de Haagsemarkt. Daar prijkt in het wit-groen de tekst I ? t AOGJE.

Princenhage is een fotoplek rijker. Op de Haagsemarkt kunnen Bredanaars nu een selfie maken met de grote letters I ? t AOGJE. De letters zijn zo’n twee meter hoog en doen denken aan de populaire letters I AMsterdam die lange tijd in Amsterdam te vinden waren. Daar trokken de letters veel toeristen die een foto maakten met de letters. En dat gebeurt nu in ‘t Aogje ook. Met de hashtag #Ilovetaogje worden mensen opgeroepen hun foto’s te delen.

Stichting CC ‘t Aogje viert deze carnaval een bijzonder jubileum. De stichting organiseert namelijk 66 jaar het carnaval in ‘t Aogje. De stichting heeft dan ook een groots carnavalsprogramma op poten gezet. Met onder andere het Groot Aogs opwarmbal, het familie- en limonadebal, het Alaafff XXL feest en het Mottobal.