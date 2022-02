Het Willem-Alexanderplein wordt de groene ontmoetingsplek waar Teteringen naar verlangt

TETERINGEN - De werkzaamheden aan het Willem-Alexanderplein zijn begonnen. Wethouder Arjen van Drunen gaf woensdagmiddag het symbolische startschot voor het werk. Het plein krijgt een make-over van een miljoen euro, en zal een groene ontmoetingsplek worden voor het dorp.

Het Willem-Alexanderplein is al sinds 1995 in Teteringen te vinden. Maar het is nooit de gezellige plek geweest waar het dorp naar verlangde, vertelt voorzitter van de Dorpsraad Cornelis Berkhout. “Het is altijd een kaal en leeg plein geweest. En dat is zonde. Want Teteringen kan juist echt een dorpshart gebruiken.”

Metamorfose

Het Willem-Alexanderplein zal een flinke metamorfose krijgen. Eén van de grootste veranderingen is de vergroening. Want het Willem-Alexanderplein zal straks voor een groot deel een park zijn. Er worden op verschillende plekken bankjes geplaatst, er komen beweegtoestellen en een jeu-de-boulesbaan en een waterspeelplaats voor kinderen.

Dat betekent niet dat alle verstening verdwijnt. Er blijven parkeerplekken op en rond het plein. En mede daardoor blijven ook het houden van de weekmarkt en evenementen op het plein mogelijk. In totaal is er ruim een miljoen euro met het plan gemoeid.

Participatie

De aanpak van het Willem-Alexanderplein is ontstaan vanuit de inwoners van Teteringen. Zij richtten in 2019 een werkgroep op. “We wisten dat de gemeente Breda geld beschikbaar had voor de aanpak van het plein. Het was aan ons om met een plan te komen. Die kans hebben we gegrepen”, vertelt Willem Raaijmakers van de werkgroep Willem-Alexanderplein. “In totaal hebben we drie keer een enquête gedaan in het dorp, en altijd de inwoners op de hoogte gehouden via onze website.”

Die enquêtes konden rekenen op enorm veel respons. Zo’n duizend mensen gaven hun mening. En over het definitieve ontwerp was 98 procent van de mensen die gereageerd hebben akkoord. “Dat zijn geweldige cijfers”, stelt wethouder Arjen van Drunen. “Het toont aan dat dit plan echt gedragen wordt door heel het dorp. Verder vind ik het heel mooi dat we een Parkdeal hebben kunnen afsluiten. Dat betekent dat het dorp ook betrokken blijft na de realisatie, en zich mee gaat inzetten voor het onderhoud van het nieuwe park.”

Planning

Het plein is sinds maandag 21 februari afgesloten. De werkzaamheden op het plein zullen rond mei klaar zijn. Daarna worden in twee fases de wegen rondom het plein aangepakt. De oplevering staat gepland in augustus. Tot die tijd zal de weekmarkt aan de Zandgouw in Teteringen zijn.



Gemeente Breda