Artsen van Amphia doneren 20.000 euro aan salaris voor het vaccineren aan goed doel

BREDA - De artsen van het Amphia ziekenhuis hebben de afgelopen periode de GGD bijgestaan bij het vaccineren tegen Covid-19. Daar stond een vergoeding tegenover, maar die vonden de artsen niet nodig. “Je helpt elkaar op zo’n moment uit saamhorigheid. Daarom wilden we de vergoeding graag doneren.” Van die ruim 20.000 euro wordt nu het skatepark aan de Jacob Catssingel opgeknapt.

Een prachtig gebaar van de artsen van het Amphia Ziekenhuis. Zij hebben woensdagmiddag ruim 20.000 euro gedoneerd aan een lokaal goed doel: Het skatepark aan de Jacob Catssingel. Van dat geld krijgt het parkje een forse opknapbeurt. Daarmee komt de wens van de jonge Jasper uit. Hij haalde 160 handtekeningen op voor een nieuw skateparkje in zijn wijk.

Vaccineren

“De GGD heeft afgelopen jaar hulp nodig gehad bij het opzetten van de prikstraten. Daar zijn wij als artsen van het Amphia ook voor benaderd”, legt Philip Bos, directeur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A), uit. “Er zijn toen specialisten gaan helpen bij de GGD om prikstraten aan te sturen en om zelf vaccinaties te zetten.” Voor dat werk konden de artsen een vergoeding krijgen. Maar al snel werd besloten dat de artsen die op een andere manier wilden gebruiken. “De saamhorigheid is tijdens Covid heel groot geworden. Tussen ziekenhuizen, maar ook met de GGD. We wilden het echt samen doen. Dat was de motivatie om te helpen. Niet de vergoeding.”

De artsen besloten het geld aan een goed doel te doneren. Daaraan hadden de artsen slechts één eis: Het moest voor de jeugd zijn. “De jeugd is echt hard geraakt door corona. Daarom wilden we graag iets moois doen voor de jeugd. We hebben wethouder van Jeugd Marianne de Bie gevraagd om een goed doel voor te dragen. Zij kwam met het skatepark.”

Het skatepark aan de Jacob Catssingel is namelijk fors aan vernieuwing toe. Dat vindt de Bredase Jasper ook. Hij haalde 160 handtekeningen op om het skateparkje te laten vernieuwen. En dat gaat dankzij de donatie van de artsen nu echt gebeuren. “We vinden het echt iets moois om te doen. En het skatepark past ook echt bij waar wij voor staan. Namelijk het stimuleren van buiten zijn en bewegen”, besluit Bos.

Bij de overhandiging waren naast wethouder Marianne de Bie en Philip Bos ook kinderarts Anja Vaessen en GGD sectormanager Mark van Beers aanwezig.