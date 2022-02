Stedelijk Gymnasium krijgt groen schoolplein waar heel de buurt gebruik van kan maken

BREDA - Het wordt groen rond het Stedelijk Gymnasium aan de singel. De middelbare school gaat haar buitenruimte vergroenen, samen met Curio en de gemeente Breda. Woensdag hebben rector Pieter Breuer van het Stedelijk Gymnasium, Marc van Campenhout, Lid van de raad van bestuur van Curio en wethouder Tim van het Hof en scholieren symbolisch de eerste stenen uit het schoolplein van het Stedelijk Gymnasium verwijderd.

Breda bouwt aan de ambitie om een Stad in een Park te zijn. Een onderdeel van dat park is het groener maken en het anders inrichten van de binnenzijde van de Singels. Op de Nassausingel en Nijverheidssingel is bijvoorbeeld het parkeren al zoveel mogelijk naar de huizenzijde verplaatst. De straat is nu fijner voor fietsers en aan de waterkant is een verblijfsruimte ingericht.

Op verschillende plekken wordt het langgerekte stadspark al versterkt door groene zones zoals het Chassépark en het Valkenberg. Tussen die bestaande parken komt er op het schoolplein van het Stedelijk Gymnasium een nieuwe, door iedereen te gebruiken groene verblijfsplek. Rector Pieter Breuer is blij met die ontwikkeling. “Het Stedelijk is blij met dit unieke project dat bijdraagt aan duurzaamheid, de samenwerking tussen leerlingen en studenten van Curio en ook nog eens het Gymnasium midden in de buurt plaatst.”

Ontwerp en uitvoering

Voor het ontwerp en de aanleg van de groene verblijfsruimte hebben de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium samenwerking gezocht met de studenten van de Curio opleiding Tuin, Park en Landschap. Er komt een daktuin, de stenen op de parkeerplaats worden vervangen door grasbetontegels, er komen groene gevels, het voorplein wordt groen ingericht, en er komen schaakborden en een watertappunt. Langs de randen zijn er straks ecologische borders en een mussenhotel.



In de komende maanden gaan leerlingen van de school verder aan de slag met hulp van de Curio studenten, die op hun beurt weer worden begeleid door hoveniers van de Donker Groep uit Etten-Leur. Marc van Campenhout, bestuurslid van Curio: “Met dit initiatief stimuleren we de samenwerking in de regio tussen gemeente, Curio, Gymnasium én bedrijfsleven. Alle benodigde kennis over het ontwerpen, aanplanten en het onderhouden van het groen wordt gedeeld. Het is voor de leerlingen en studenten een prachtige leeromgeving”.

Groenkompas

De aanpak van het schoolplein zorgt ervoor dat het hete, versteende plein een koele, groene plek wordt. “Het is goed voor de biodiversiteit en het zorgt voor minder hittestress. Dit project versterkt ook de ecologische verbindingszone langs het water. Mooi dat we op deze manier samen met de scholen werken aan Breda Stad in een Park “, aldus wethouder Van het Hof.

Waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant ondersteunen het plan via het Prins Bernard Cultuurfonds. Gemeente Breda subsidieert de aanleg van het groene schoolplein mede als onderdeel van de versterking van de binnensingel.