Klachten over flitsbezorgers in Breda, maar aantal bestellingen groeit juist hard

BREDA - De razendsnelle fietsers van flitsbezorger Flink zijn tegenwoordig bijna niet meer te missen in Breda. De bezorgdienst heeft inmiddels al drie vestigingen in Breda, en volgens directeur Benjamin Zagel groeit het aantal bestellingen hard. Toch kan het bedrijf niet enkel rekenen op positieve reacties. Vooral op het rijgedrag van de bezorgers en de overlast van fietsen komt kritiek. Maar daar wil het bedrijf wat aan doen.

Flitsbezorgdienst Flink is bezig met een snelle opkomst in Breda. In juni 2021 kwam de bezorgdienst naar Breda met de opvallende slogan ‘Bezorgd in 10 minuten’. Inmiddels heeft het bedrijf drie locaties in de gemeente, en groeit het aantal bestellingen hard, laat directeur Benjamin Zagel weten. Maar die snelle opkomst gaat wel gepaard met veel klachten.

Zo klagen veel Bredanaars die in de buurt van de locaties wonen over de fietsen op de straat. Ook komen er klachten binnen over het rijgedrag van de flitsbezorgers. De flitsbezorgdienst werkt met fietsers die moeten zorgen voor razendsnelle bezorging van de boodschappen. Zij worden ‘riders’ genoemd. Directeur Benjamin Zagel laat weten dat de klachten gehoord worden door het bedrijf. Zo is de ‘hub’ in het centrum opnieuw ingericht zodat fietsen voortaan zoveel mogelijk binnen kunnen staan. “Met onze riders hebben we besproken dat er klachten binnenkomen over hun rijgedrag en dat dit voor overlast zorgt. We hebben hierbij herhaald dat verkeersveiligheid ontzettend belangrijk is. Er dient niet over de stoep of door rood licht te worden gefietst en de riders weten dat verkeersregels belangrijker zijn dan snelle bezorging. Wij gaan er vanuit dat door deze maatregelen de overlast afneemt. Wij gaan er ook vanuit dat het aantal klachten over Flink hierdoor fors afneemt.”

Ook met de kritiek dat Flink niet goed zou zijn voor de lokale ondernemers, is het bedrijf aan de slag gegaan stelt Zagel. “Flink werkt waar mogelijk samen met lokale ondernemers. In ons assortiment zitten tal van producten van lokale leveranciers. Wij staan altijd open voor suggesties.”