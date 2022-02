Bo Diversity vreest voor piek in meldingen van grensoverschrijdend gedrag tijdens carnaval

BREDA - Sinds Breda een meldpunt heeft voor straatintimidatie blijven de meldingen binnenstromen. Bo Diversity ziet dat grote pieken te zien zijn op de Elfde van de Elfde en in het laatste weekend voor de sluiting van de horeca. De organisatie maakt zich dan ook zorgen voor deze carnaval. “Populaire dagen om uit te gaan zorgen regelmatig voor meer grensoverschrijdend gedrag.”

In de laatste kwartaalanalyse van het meldpunt intimideermijniet.nl is te zien dat meer dan 68 procent van alle meldingen uit de gemeente Breda plaatsvond in het weekend voor de sluiting van de horeca. Daarnaast is er een piek in meldingen te zien op de Elfde van de Elfde.

“Veel jongeren die 18 zijn geworden hebben een lange tijd moeten wachten voordat ze voor het eerst naar de kroeg konden. Hierdoor begrijpen veel van deze jongeren nog niet wat normale omgangsvormen zijn. Dit resulteert in hevige vormen van intimidatie”, aldus Eline Kouwenberg, zakelijk directeur BO Diversity.

Een voorbeeld is de volgende melding die bij het meldpunt binnenkwam: “Ik was met wat vrienden in de club toen een jongen met me wilde dansen. Ik danste op een afstandje met hem tot hij me opeens vastpakte en mijn rug tegen z’n borst duwde. Hij probeerde aan m’n borsten en tussen mijn benen te zitten. Toen ik zijn hand wegtrok, pakte hij mijn hand en probeerde die tussen zijn benen te leggen. Uiteindelijk hebben mijn vrienden me meegetrokken toen ze zagen wat er gebeurde, waarna hij meteen naar een ander meisje ging om met haar te ‘dansen’. Ik ben de hele avond bij mijn jongens vrienden blijven staan, omdat ik me niet prettig voelde. Ik wilde het liefst gewoon naar huis.”

Actie in de horeca

Naar aanleiding van de oplopende meldingen in kroegen is BO Diversity in gesprek gegaan met verschillende horeca ondernemingen. Biercafé de Huiskamer heeft na dit gesprek direct actie ondernomen en aan BO Diversity gevraagd een training te faciliteren over grensoverschrijdend gedrag. “Als horeca onderneming voelen wij ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers én van onze gasten. Daarom vinden wij het meer dan logisch om hier intern aandacht aan te besteden en dit probleem tegen te gaan”, aldus René de Vos, eigenaar biercafe de Huiskamer.