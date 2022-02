Felle buien tijdens de avondspits, opnieuw Code geel vanwege zware windstoten

BREDA - In de loop van de middag en aan het begin van de avond trekken felle buien van west naar oost over het land. Hierbij kan het flink plenzen en is kans op hagel en zware windstoten. Rondom de buien zijn windstoten van 75 tot 85 km/uur mogelijk. Vanwege de windstoten geldt code geel. De zwaarste buien worden precies tijdens de avondspits verwacht.

Woensdag genoot Breda van rustig en zonnig weer. Maar donderdag is het weerbeeld totaal anders. Vanmiddag trekt een groot regengebied over het land. Achter het regengebied volgt nog een aantal buien die van west naar oost over het land trekken. Dit kunnen felle exemplaren zijn, mogelijk met hagel en onweer. Ook is kans op zware windstoten tot circa 85 km/uur en in de westelijke kustgebieden zelfs 90 km/uur. De felste buien trekken ongeveer tussen 15:00 en 18:00 uur over het land.



Wie vanmiddag de weg op gaat, moet goed uitkijken. Zware windstoten kunnen hinderlijk zijn voor verkeer, vooral voor lege vrachtwagens, bestelbusjes en auto’s met aanhangers. Ook kan intense neerslag korte tijd slecht zicht veroorzaken en is kans op aquaplaning.

Vannacht en morgen kans op winterse buien

Vanavond trekken de buien naar Duitsland weg en volgen er brede opklaringen. In de nacht naar vrijdag trekken nieuwe buien over het land. Bij deze buien is kans op winterse neerslag. De minimumtemperatuur ligt op 1 of 2 graden in het binnenland en rond 4 graden aan zee. Doordat het stevig blijft waaien vanaf zee komt het niet tot vorst en zal eventuele winterse neerslag op de meeste plaatsen niet of nauwelijks blijven liggen. Heel lokaal kan het gras, vooral in Noord-Nederland, tijdens een felle bui met hagel of natte sneeuw eventjes wit worden.

Ook morgen is het nog onstuimig met aan zee een krachtige tot harde wind (6 of 7 Bft) en direct aan de kust windstoten tot 75 km/uur. Het weerbeeld bestaat uit een afwisseling van buien en opklaringen. In het weekend wordt het rustiger, met minder regen en meer zon.