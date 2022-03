Socialisten organiseren verkiezingsdebat: ‘Wat is er te kiezen op links in Breda?’

BREDA - De werkgroep Socialisten West-Brabant organiseert op zondagmiddag 6 maart in het Belcrumhuis het verkiezingsdebat ‘Wat is er te kiezen op links in Breda?’ Tijdens dit debat zullen de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP met elkaar in debat gaan over de lokale politiek.

De meeste mensen weten over het algemeen wel welke richting ze willen stemmen maar twijfelen soms nog tussen enkele partijen. De werkgroep Socialisten West-Brabant wil graag met de diverse linkse partijen in discussie om te kijken wat nu precies de verschillen zijn en wat elkaar bindt. Door middel van diverse stellingen en discussie met de zaal zal er een debat gevoerd worden over racisme, de woningnood en het klimaatprobleem.

Het verkiezingsdebat vindt plaats op zondagmiddag vanaf 14.00 uur in het Belcrumhuis aan het Pastoor Pottersplein 12 te Breda. Iedereen die geïnteresseerd is in linkse politiek en graag meediscussieert is welkom.

Werkgroep

De werkgroep Socialisten West Brabant is een jonge groep die probeert een politiek onderdak te geven aan socialisten die zich niet thuis voelen bij andere politieke partijen. Door middel van discussie, debat en acties willen zijn de wereld mooier, groener en menswaardiger maken. De werkgroep is aangesloten bij de landelijke beweging socialisten.org.