Carnaval 2022: Dit staat er op het programma in Breda en de dorpen

BREDA - Carnaval 2022 staat voor de deur. En dat belooft een heel andere carnaval te worden dan dat we jarenlang gewend waren. Optochten gaan niet door, en ook door veel grote evenementen is een streep gezet. Breda noemt het dan ook ‘cafe-carnaval’. Maar dat wil zeker niet zeggen dat er niets wordt georganiseerd! Wij zetten het voor je op een rij.

Breda

Het Kielegat heeft een streep moeten zetten door een aantal van de meest bekende en populaire tradities. Zo gaan de optocht en de brakkensliert niet door, en is er ook geen groot feest rond de sleuteloverdracht en geen Hosssen op de Markt op zondag. Het carnaval in het Kielegat is dus voornamelijk te vieren in de café’s, waarvan een groot deel een buitenbar heeft.

Wat wel door gaat is het Stuiterbal voor jongeren op vrijdagavond, de Oeledienst, de Grootste versierder, Ut Kielegats Afhaal Kadetje en de Kielegatse sleutel speurtocht voor kinderen. Ook valt de creativiteit van de Kielegatse bouwclubs nog wel een beetje te bewonderen deze carnaval tijdens het bezoeken van Thuur Piek. “We hebben aan een aantal Kielegatse bouwclubs gevraagd om hun handen ineens te slaan en samen een karakteristiek Kielegats figuur te bouwen: Thuur Piek. Bezoek tijdens carnaval de grote markt en ontdek wat voor creativiteit we in de stad hebben”, aldus de stichting. Dat kan van zaterdag tot en met dinsdag.

Het hele programma vind je hier: www.kielegat.nl

Prinsenbeek

Boemeldonck maakt zich op voor carnaval met Pinksteren. Dan zal de populaire carnavalsoptocht én de kinderoptocht door de Beekse straten trekken. Maar ook dit weekend zit de BAK niet stil. Zo is er voor kinderen een stempeltocht, en organiseert de BAK een groots jeugdfeest op zaterdag 26 februari 2022. En ook volwassenen kunnen op de Beek natuurlijk als vanouds carnavallen. Zo is Marktzicht uiteraard alle dagen open.

Ondanks alle versoepelingen kiest Boemeldonck ook nog voor online mogelijkheden. Op zaterdag en zondag kun je kijken naar een 12 uur durende stream met uiteenlopend beeldmateriaal van Boemeldonck. “Van Goud van Oud tot aan Sofie’s Sofa en van de Prinsenzitting tot aan de documentaire Boemeldonck Sporen ze wel? Voor iedereen zit er wat moois tussen! Op beide dagen gaan de streams op 11.11 uur live.”

Het hele programma vind je hier: www.boemeldonck.nl

Bavel

Baviaonenland zit deze carnaval niet stil. Dat start vrijdag al met de carnavalsbingo en het Bouwers-booster-bal in het Karrewiel. Zaterdag is er bij de Tussenpauz Bingobal en kindercarnaval, en ‘s avonds is er in beide cafés een groot carnavalsfeest. Zondag is er om 10.11 uur een carnavalsprocessie en een carnavalsmis. ‘s middags is er carnavalstheater met ‘s avonds de prijsuitreiking. Carnaval eindigt in Bavel sinds met een carnavalsfeest op het Jack van Gilsplein, kindercarnaval in de Tussenpauz en om 21.11 uur de begrafenis van Prins Baviaon XVI.



Het hele programma vind je hier: www.debaviaonen.nl





Teteringen

Ook in Teteringen is carnaval vanochtend al begonnen met een bezoek van de prins en de raad van 11 aan de scholen. En vanavond wordt er gefeest bij By Tater. Verder is er onder andere de lintjesregen ind e Dorpsherberg, d’n Totdenringse Kuiertocht, tienercarnaval in ‘t Web en het SuperSikkenSpel. Het afscheid van de prins is dinsdag om 22.11 uur.

Het hele programma vind je hier www.akvdesikken.nl





Ulvenhout

De Bosuilen ‘maoke ut goed’ met carnaval. Dankzij de recente versoepelingen is meer mogelijk dan ze tot voor kort dachten. Met veel creativiteit is aan een alternatief programma gewerkt. Dat start vrijdag op de basisscholen, en ‘s avonds is er een carnavalsviering in de Laurentiuskerk en een JUMP! feest voor jongeren. In de Flamingobar is het Bosuilen Blaosfestijn.

Zaterdag is onder andere het Bosuils Buffet en de Bosuilse Biercantus, zondag is er een ludieke Bosuilse Optocht bij Jeugdland met een tour door het dorp en dinsdag wordt na de Lamiontocht en Uilenverbranding afscheid genomen van carnaval.





Het hele programma vind je hier www.bosuilendorp.nl

Wijken

Uiteraard wordt er ook in de verschillende wijken van Breda volop carnaval gevierd. Het hele programma van de Haagse Beemden vind je op www.giegeldonk.nl, dat van het Ginneken op www.lestogenblik.nl en dat van Princenhage op www.stichtingcctaogje.nl.





Mis jij iets in dit overzicht? Laat het ons weten via info@bredavandaag.nl, dan vullen wij dit artikel aan!